"Якщо людина хоче воювати, вона має бути на війні": у батальйоні "Свобода" висловилися про мобілізацію засуджених

Боєць Андрій Іллєнко вважає, що потрібно створити відповідну правову базу для мобілізації людей, які перебуваються у виправних закладах.

В Україні під час війни має здійснюватися мобілізація засуджених, особливо тих людей, які перебувають у СІЗО. Звичайно для цього потрібні юридичні підстави.

Про це сказав колишній народний депутат, а нині член батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії ("Рубіж") Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді".

"Є ситуації зовсім дикі, де це не повинно працювати. Але я вважаю, що зараз треба створити відповідну правову базу для того, щоб ті люди, які перебувають у виправних закладах, особливо, в слідчих ізоляторах, а ми знаємо, що багато людей сидять там роками, якщо вони реально хочуть воювати, вони повинні мати таку можливість", – вважає Андрій Іллєнко.

Він додав, що мобілізація засуджених потребує продуманного юридичного формату.

"Чи ці люди будуть розподілятись між підрозділами, чи будуть формуватись якісь окремі підрозділи – дискусійне питання", – додав боєць.

Тим часом в Україні триває загальна мобілізація й усе більше чоловіків, яких раніше не визнавали придатними, тепер придатні до військової служби. Подробиці про зміну правил мобілізації дізнайтеся з матеріалу ТСН.ua.

Нагадаємо, депутати пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі, який зараз становить 60-65 років.

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