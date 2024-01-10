"Якщо ми не озброїмо Україну, то за кілька років НАТО воюватиме з РФ": військовий закликав Захід прокинутися

Увага Заходу пермкнулася на вибори в Британії та США, а тема війни в Україні зішла з перших шпальт газет. Хоча багато хто на Заході списували конфлікт як тупикову ситуацію, Кремль цього не зробив. Зараз у Москві лунають чутки про те, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, щоб переломити хід війни прямо на користь Росії. Очільник Кремля Володимир Путін готує "апокаліптичну" атаку, тож Заходу час прокинутися.

Про це сказав британський полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, передає The Telegraph.

Під час коментування чуток про "вирішальний наступ" Росії полковник зазначив, що Захід має повністю підтримати та озброїти Україну для боротьби проти російської агресії. Якщо цього не зробити, через кілька років НАТО буде у стані війни з Росією.

Напередодні виборів Путіну доведеться продемонструвати успіхи на місцях, і, враховуючи все, зараз у нього є явний стимул зробити "все можливе" у своїй "спеціальній військовій операції", - вважає експерт.

Хеміш де Бреттон-Гордон із посиланням на оцінки Інституту вивчення війни зазначив, що російські військові, швидше за все, не зможуть провести ефективний наступ із захопленням нових територій в Харківській області, однак, попередив, що це не означає, що такий напад неможливий.

На його думку, не виключено, що Путін може задіяти більш потужну зброю (ядерну, хімічну або біологічну) і, звичайно ж, він не зупиниться на українському кордоні, а тому Заходу час нарешті "прокинутися":

Військовий назвав "дурнями" західних експертів, які вірять, що за припиненням вогню може послідувати повернення до миру.

"Ніхто з тих, хто хоч трохи розбирається у Кремлі, не вірить у те, що Путін з упевненістю зупинить свій марш на Захід. Схильність до мілітаризації російської держави і наростаючі заклики до більш масштабного наступу повинні служити попередженням про те, що Заходу необхідно прокинутися", - зазначив експерт.

Тим часом експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув звинувачення Кремля в тому, що нібито він у перші місяці повномасштабного вторгнення рекомендував президенту Володимиру Зеленському продовжувати війну.

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