Якщо мирну угоду підпишуть: брат Джея Ді Венса відповів, чи дотримаються росіяни перемир'я

Навіть якщо росіяни підпишуть угоду про припинення вогню, то зроблять це лише під виглядом перегрупування та переозброєння. Отже, навіть якщо мирну угоду підпишуть, Україна все ще має зробити роботу з огляду забезпечення власної оборони та підготовки до того, що росіяни майже неминуче порушать це перемир'я.

Про це розповів двоюрідний брат віцепрезидента США Джея Ді Венса та колишній американський морський піхотинець Нейт Венс інтерв'ю "24 Каналу".

Хоча президент Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс вважають, що вони можуть заспокоїти очільника Кремля Володимира Путіна діалогами та поступками з боку України, на думку Нейта Венса, навіть якщо вдасться укласти таку мирну угоду з Москвою, Путін не буде її виконувати.

"Якщо ви подивитеся на Путіна і на те, як він розпочав свою політичну кар'єру на посаді президента, то побачите, що він робив це, встановлюючи бомби у житлових будинках, вбиваючи свій власний народ, щоб розпочати війну з Чечнею. Саме це дало йому популярність, щоби стати президентом Росії. З цією людиною ви маєте справу.

Отже, якщо він уб'є свій власний народ, не думаю, що він матиме якісь проблеми. Ви знаєте, він усім бреше, він досить прямо сказав, що не збирається погоджуватися на припинення вогню чи мирну угоду", – сказав він.

За словами Венса, росіяни продовжуватимуть війну.

"Вони ще не закінчили. Навіть якщо вони підпишуть угоду про припинення вогню, – думаю, що це можливо, – то зроблять це лише під виглядом перегрупування та переозброєння. Отже, навіть якщо мирну угоду підпишуть, Україна все ще має зробити роботу з огляду забезпечення власної оборони та підготовки до того, що росіяни майже неминуче порушать це перемир'я", – зазначив Венс.

Нагадаємо, у Білому домі впевнені, що американський президент Дональд Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не принесе результату. А Україна і Росія "ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж зараз".

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