Якщо Москва "нагне" Київ на перемовини, тоді будуть поспішати анексувати південь України - Фейгін

Російська сторона побоюється того, що ситуація з повномасштабний вторгненням і окупацією частини регіонів України - нестабільна.
Про це в етері телеканалу “FREEДОМ” повідомив російський правозахисник Марк Фейгін.
“Якщо вдасться змусити “нагнути” на переговори Київ, тоді РФ намагатиметься форсувати процес приєднання територій Херсонської та Запорізької областей. Інакше, я думаю, вони візьмуть паузу”, – розповів Марк Фейгін.
Нагадаємо, що у Мелітополі прогримів потужний вибух. Поранено племінницю колаборанта Балицького.
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