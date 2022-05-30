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Якщо Москва "нагне" Київ на перемовини, тоді будуть поспішати анексувати південь України - Фейгін

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Якщо Москва "нагне" Київ на перемовини, тоді будуть поспішати анексувати південь України - Фейгін

Фото: Associated Press

Російська сторона побоюється того, що ситуація з повномасштабний вторгненням і окупацією частини регіонів України - нестабільна. 

Про це в етері телеканалу “FREEДОМ” повідомив російський правозахисник Марк Фейгін.

“Якщо вдасться змусити “нагнути” на переговори Київ, тоді РФ намагатиметься форсувати процес приєднання територій Херсонської та Запорізької областей. Інакше, я думаю, вони візьмуть паузу”, – розповів Марк Фейгін.

Нагадаємо, що у Мелітополі прогримів потужний вибух. Поранено племінницю колаборанта Балицького.

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