"Якщо настане "ядерна зима", високі ціни будуть не актуальними" - міністр енергетики про обстріл росіянами ПАЕС

Росія після провалу на фронті і чималих втрат в Україні у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, щоб "домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи".

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

За його словами, сьогодні ракета РФ впала за 300 метрів від ядерних реакторів, проте ніхто не знає, що може статися завтра. Тому, на думку Галущенка, треба дати жорстку відсіч Росії, доки не пізно і "ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою".

"Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною", – заявив Галущенко.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, о 00:20 армія РФ здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

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