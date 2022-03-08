"Якщо НАТО неспроможне закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю", - Данілов

"Якщо НАТО неспроможне закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю", - Данілов

За його словами, від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати українських дітей і жінок, батьків і літніх людей.

Україна потребує максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу у протистоянні російській агресії, це питання захисту українського неба – передавання бойової авіації і засобів ПВО.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у вівторок, 8 березня.

"Від цього залежить, чи буде росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей. Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - написав він на сторінці у Facebook.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, що означає створення безпольотної зони. На тлі повномасштабного вторгнення Росії Україна постійно закликає закрити небо над країною.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua