"Якщо не буде бойових дій, то не буде просування РФ": Сіярто пояснив логіку "різдвяного перемир'я"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що на зустрічі глав МЗС країн ЄС 16 грудня пропозиція угорського прем’єра Віктора Орбана щодо “різдвяного перемир’я” між Росією та Україною майже не знайшла підтримки.

Про це повідомляє Telex, посилаючись на слова Сіярто під час пресконференції.

Угорський міністр пояснив логіку “перемир’я” так: “Якщо не буде бойових дій, то не буде і російського просування”.

Сіярто також зазначив, що у ЄС не враховують ситуацію на полі бою, де, за його словами, російські війська продовжують наступ, і заявив, що Євросоюз дотримується “нинішньої стратегії”. Утім, він не уточнив, яку саме стратегію має на увазі.

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“Їм навіть усе одно, що наближається Різдво”, – додав він, акцентуючи на тому, що ані міністр закордонних справ України, ані інші учасники зустрічі не підтримали ідею “різдвяного перемир’я”.

За словами Сіярто, окремі міністри підтримали ідею загального припинення вогню, натомість інші “явно висловились проти”. Водночас лише глава МЗС Словаччини висловився за дипломатичне вирішення війни, підкреслив угорський міністр.

Нагадаємо, що президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що він нібито запропонував "різдвяне перемир'я" і Росія погодилась, а Україна – ні.