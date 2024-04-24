Якщо не буде політичної заборони: які цілі в РФ можна знищити ракетами ATACMS – експерт

Військовий експерт розповів, по яких цілях можна буде завдавати ударів ATACMS на території РФ.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, якщо пакет допомоги передбачатиме поставки Україні ракет ATACMS – їх можна буде використати для знищення пускових установок на території Росії, які б’ють по Харкову, а також для ударів по Кримському мосту.

Про це він розповів в ефірі "1+1" у рамках телемарафону.

Експерт каже, що партнери України навіть можуть зняти політичну заборону на удари їхніми ракетами по території РФ.

"Якщо буде знята політична заборона на застосування ракет ATACMS для ударів по території Росії, то тоді мають бути удари по пускових установках, які загрожують Харкову, бо знищувати балістику лише засобами ППО – це безперспективно", - наголосив Киричевський.

Експерт каже, що ракети ATACMS можуть замінити радянські ракети "Точка У", яких Україна, до повномасштабного вторгнення, мала 700 одиниць, проте вже кілька місяців не фіксується їх наявність.

"Ракета ATACMS як потужніша має замістити нішу "Точки У" і в першу чергу просадити наступальний потенціал армії РФ. Але якщо їх раптом вистачить на Кримський міст, то ніхто проти не буде. Тим більше, що нещодавній удар по Джанкою довів, що здавалося б найкращі російські системи С-400 ATACMS збивати не здатні, хоч росіяни декларували зворотнє", - зауважив Киричевський.

Щодо термінів надходження пакету допомги від США, Киричевський каже, що може бути як оптимістичний так і песимістичний сценарії.

"Не можна виключати, що американці знову для себе неочікувано відкриють, що техніка на їх базах в значно в гіршому стані, ніж на паперах. Але можна піти й по більш оптимістичному варіанту, що в даному випадку все залежатиме скоріше від того, наскільки швидко цю техніку повантажать на залізничні платформи, як швидко впораються європейські залізниці і відповідно транспорт на нашому кордоні", - резюмував Іван Киричевський.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали терміни надходження військової допомоги від США Україні.

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