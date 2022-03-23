Якщо не хочете бачити у снах очі вбитих дітей: на Банковій розповіли, які кроки Заходу можуть зупинити РФ

Якщо не хочете бачити у снах очі вбитих дітей: на Банковій розповіли, які кроки Заходу можуть зупинити РФ

Подоляк просить, зокрема, надати Україні сучасну ППО і закрити порти для російських кораблів.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликає міжнародних партнерів ще більше допомогти Україні перемогти цинічну атаку Росії, яка нині вбиває мирних людей, зокрема дітей, і знищує цивільні будинки.

Про це Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар із Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - написав він.

Нагадаємо, литовський парламент закликав закрити небо над Україною.

Як повідомлялося, російські окупанти від початку війни в Україні вбили 121 дитину, 167 - поранили.

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