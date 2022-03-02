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"Якщо не можете, заявіть про це": Верещук розкритикувала Червоний Хрест за бездіяльність в організації "зелених" коридорів

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"Якщо не можете, заявіть про це": Верещук розкритикувала Червоний Хрест за бездіяльність в організації "зелених" коридорів

Право на владу

Україна готова транспортувати тіла загиблих окупантів до РФ.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що про Червоний Хрест ігнорує запити Києва щодо якнайшвидшої організації гуманітарних коридорів для цивільних громадян України.

Про це вона сказала в ефірі 1+1.

Вона нагадала, що вже неодноразово зверталася до Червоного Хреста з вимогою повернутися до виконання своїх безпосередніх завдань і допомогти організувати та забезпечити існування "зелених" коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій в Україні, де людям загрожує гуманітарна катастрофа.

"Якщо Червоний Хрест не може забезпечити коридор через небезпеку, заявіть про це офіційно!" - сказала вона.

Крім того, Верещук зауважила, що сьогоднішня евакуація на Донеччині - не завдяки Червоному Хресту чи іншим гуманітарним організаціям. Вона відбулася завдяки роботі тамтешньої влади.

"Справа буде позитивно рухатися. Ми вже розуміємо, куди рухатися. І центральна влада якомога потужно долучиться до процесу створення коридору евакуації людей, підвозу їжі, медикаментів та води", - висловилася вона.

Також Верещук стверджує, що Україна готова до транспортування тіл загиблих росіян, яких Путін відправив воювати до України, але ЧХ так досі і не дав свого підтвердження у цьому питанні.

"Я не можу сказати, що Червоний Хрест зараз в якийсь спосіб долучився. Я лише констатую факт, що ми звернулися з листом, вони його отримали, я сьогодні мала розмову з радницею, ми обговорили питання. І наш діалог завершився тим, що ми поки що не маємо підтвердження того, що ЧХ готовий виконати свою місію. Ми готові, ми запросили відповідні устаткування, упакування, в які треба буде помістити тіла російських солдатів. Увесь алгоритм пропрацьований. Питання за Червоним Хрестом - коли вони зможуть нам у цьому допомогти", - відповіла Верещук на запитання, чому РФ влада не забирає тіла своїх загиблих військових і чи може долучитися до цього питання Червоний Хрест.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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