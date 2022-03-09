Якщо не працює 102: список додаткових телефонів поліції у всіх регіонах України

Зараз спецлінія 102 перевантажена.
Національна поліція України оприлюднила додаткові номери телефонів поліції у всіх регіонах України.
Зараз навантаження на спецлінії 102 велике, але поліцейські намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян.
Створено резервні номери телефонів. За цими номерами телефонів ви можете звернутися та повідомити про подію.
ГУНП у Вінницькій області:
Додаткові телефони: 067 718 54 96, 04324022
ГУНП у Волинській області:
Додаткові телефони: 095 29 50 433, 0332 74 29 90
ГУНП у Дніпропетровській області:
- Додатковий телефон: 067 854 74 32. Цей номер телефону поліцією зареєстрований у Telegram.
- Чергова частина ГУНП: 0 56 756 50 01, 0 56 756 50
- Дніпровське РУП: 096 884 83 94, 056 745 41 98
- Камянське РУП: 096 586 94 41
- Криворізьке РУП: 067 568 90 99
- Нікопольське РУП: 0566 68 80 00, 066 880 50 36, 050 450 91 40
- Новомосковске РВП: 05693 8 02 20, 098 633 06 69, 050 456 40 5
- Павлоградське РВП: 066 283 53 06
- Синельниківське РУП: 050 456 40 17, 068 562 33 73, 05663 4 22 65, 4 20 98
ГУНП у Донецькій області:
Маріупольське РУП: 095 233 49 47
- ВП № 1 Кальміуський: 095 727 31 26
- ВП № 2 Лівобережний: 068 468 11 36
- ВП № 3 Приморське: 098 044 01 02
- ВП №4 Мангушевське: 067 454 88 24
- ВП № 1 Нікольське: 099 777 01 19
Бахмутське РВП: 050 473 30 55
- ВП № 1 Торецьк: 066 529 11 01
Краматорське РУП: 050 988 05 93
- ВП № 1 Дружківка: 050 864 50 46
- ВП № 2 Костянтинівка: 095 810 74 00
- ВП № 3 Лиман: 095 824 66 79
- ВП № 4 Слов'янск: 066 153 49 33
- ВП № 1 Олександрівка: 066 439 08 50
Покровське РУП: 050 020 98 46
- ВП № 1 Добропілля: 050 017 08 62
- ВП № 2 Курахово: 099 062 01 16
- ВП № 3 Селідове: 095 454 46 38
- ВП № 1Авдіївка: 099 531 90 88
- ВП № 2 Мирноград: 050 261 82 26
Волноваське РВП: 066 001 14 66
- ВП № 1 Велика Новосілка: 095 309 20 54
- ВП № 2 Вугледар: 050 875 33 05
ГУНП у Житомирській області:
- 067 411 22 70. За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram @Police_zt
ГУНП у Закарпатській області: 067 103 84 94
ГУНП у Запорізькій області: 050 452 91 95
- Резерні телефони в районних відділках:
- Дніпровський: 061236 78 26, 061239 29 26, 050 341 41 09
- Шевченківський: 061287 20 02
- Хортицький: 061229 74 99, 099 513 72 47
- Вознесенівський: 061224 10 28, 061239 29 02
- Олександрівський: 061764 23 86, 061764 23 12
- Комунарський: 061769 87 99
- Заводський: 061239 74 83, 050 724 09 60
ГУНП у Івано Франківській області: 063 841 04 11
ГУНП у Кіровоградській області: 096 861 01 34
ГУНП у місті Київ:
Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції 067 231 18 68
та територіальних підрозділів:
- Голосіївське УП 063 425 43 99
- Дарницьке УП 067 650 69 21
- Деснянське УП 067 650 69 22
- Дніпровське УП 067 650 69 23
- Оболонське УП 067 124 19 49
- Печерське УП 067 639 28 35
- Подільське УП 097 893 84 14
- Святошинське УП 098 734 06 46
- Солом‘янське УП 073 104 41 38
- Шевченківське УП 067 650 69 24
- Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98
ГУНП у Київській області:
- 044271 60 02
- 044271 60 03
ТЕЛЕГРАМ Канал "БЕЗПЕЧНА КИЇВЩИНА"
ГУНП у Луганській області:
- Чергова частина ГУНП в Луганській області: Спецлінія 102 – 095 234 57 37, 050 250 09 02
- Чергова частина ГУНП в Луганській області: 066 274 39 90
- Сєвєродонецьк: 095 234 57 37
- Лисичанськ: 050 662 92 33
- Кремінна: 066 804 64 94
- Рубіжне: 095 652 79 04
- Попасна: 095 484 15 30
ГУНП у Львівській області:
- 096 322 51 67
- 068 020 55 81
- 068 097 17 08
- 098 957 97 18
- 068 310 91 86
- 098 182 89 02
- 095 912 70 61
- 093 422 58 45
- 098 182 89 01
- 068 097 17 08
Інформацію можна надати у месенджері Telegram.
ГУНП у Миколаївській області:
- 0952783174. За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram
ГУНП у Одеській області:
- 048779 42 02
- 048779 40 61
- Зв'язатися з правоохоронцями можна в чаті "Одеса_102"
ГУНП у Полтавській області:
Відтепер на зв'язок з правоохоронцями окрім 102 можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат бот 102 у Telegram.
Менджер поліції Полтавської області у facebook та чатбот.
ГУНП у Рівненській області:
- 096 131 33 23
ГУНП у Харківській області:
Працює спецлінія 102, у разі її пошкодження працюватиме додатковий мобільний телефон 095 704 2322.
З метою додаткової можливості зв'язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат боту в месенджері телеграм "Служба 102 поліції Харківської області".
Наразі чатбот @Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.
Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:
- ХРУП № 1 Київський: 063 215 46 84
- ВП № 1 ХРУП № 1 Основ'янський: 057705 98 15, 063 203 19 16
- ВП № 2 ХРУП № 1 Слобідський: 057737 23 46, 063 534 18 56, 0961923702
- ВП № 3 ХРУП № 1 м. Мерефа: 057 748 73 50, 099 073 24 99
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 Аеропорт: 0 57 775 55 00
- Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 м. Люботин: 068 550 99 28, 095 794 90 56
- Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 смт Нова Водолага: 05740 42002
- СПД №1 ХРУП № 1 ст. Основа: 057 729 20 15
- ХРУП № 2 Московський: 057 738 40 53, 067 539 32 91
- ВП № 1 ХРУП № 2 Індустріальний: 0572 93 31 15, 93 50 64, 095 604 70 88, 097 937 91 17
- ВП № 2 ХРУП № 2 Немишлянський: 0572 93 50 40
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 Липці
- ХРУП № 3 Шевченківський: 063 631 81 79
- ВП № 1 ХРУП № 3 Новобаварський: 057 370 21 25
- ВП № 2 ХРУП № 3 Холодногірський: 057 712 50 22, 068 637 61 57
- ВП № 3 ХРУП № 3 м. Дергачі
- Відділення поліції № 1 Харків Пасажирський: 068 716 58 46
- Ізюмське районне управління поліції: 068 903 01 26
- Чугуївське районне управління поліції: 0 5746 22013, 095 825 47 59
- ВП № 1 Чугуївського РУП м. Вовчанськ
- ВП № 2 Чугуївського РУП м. Зміїв: 057 4734993, 050 305 52 33
- Куп'янський районний відділ поліції: 057425 55 35, 099 774 83 01
- ВПД № 1 Куп'янського РВП смт Шевченкове: 057425 10 84
- СПД № 2 Куп'янського РВП смт Дворічна
- Відділення поліції № 1 Куп'янського РВП смт Великий Бурлук: 057 525 25 91
- Красноградський районний відділ поліції: 057 447 82 91
- СПД № 1 Красноградського РВП смтЗачепилівка: 057 615 12 91, 093 316 58 43
- Відділення поліції № 1 Красноградського РВП смт Сахновщина: 057 623 13 63
- СПД № 1 Красноградського РВП смт Кегичівка: 057 553 11 45
- Богодухівський районний відділ поліції: 095 704 60 91
- СПД № 1 Богодухіського РВП смт Коломак: 057 665 61 97
- СПД № 2 Богодухіського РВП смт Краснокутськ: 098 613 43 54
- Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП м. Валки: 057 535 13 32
- Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП смт Золочів
- Лозівський районний відділ поліції: 057 459 00 64
- СПД № 1 Лозівського РВП смт Близнюки: 057 545 23 26
- Відділення поліції № 1 Лозівського РВП м. Первомайський: 05748 3 21 12, 066 834 05 82
- Відділ поліції в метрополітені: 068 814 86 90
ГУНП у Хмельницькій області: 067 380 01 55
ГУНП у Сумській області:
Додаткові номери телефонів екстрених служб, якщо не працює 102:
- 099 537 89 11
- 099 537 33 51
- 097 402 00 15
- 097 402 00 65
- 063 029 76 96
- 099 714 34 46
ГУНП у Тернопільській області: 067 673 65 69
- Тернопiльське районне управління поліції – 27 11 70
- Відділ поліції №1 м. Бережани 03548 2 12 45
- Відділення поліції №1 м. Борщів 03541 2 12 45
- Відділення поліції №2 м. Бучач 03544 2 12 45
- Відділення поліції №3 м. Гусятин 03557 2 12 45
- Відділення поліції №4 м. Заліщики 03554 2 12 45
- Відділення поліції №4 м. Збараж 03550 2 12 45
- Відділення поліції №2 м. Зборів 03540 2 12 45
- Сектор поліцейської діяльності смт.Козова 03547 2 12 45
- Кременецький районний відділ поліції 03546 2 19 36
- Відділення поліції №2 м. Ланівці 03549 2 12 45
- Сектор поліцейської діяльності м. Монастириська 03555 2 12 45
- Відділення поліції №5 смт. Підволочиськ 03543 2 12 45
- Відділення поліції №3 м. Теребовля 03551 2 12 45
- Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) 43 61 00
- Чорткiвський районний відділ поліції 03552 2 12 45
- Відділення поліції №1 (м.Шумськ) 03558 2 12 45
- Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) 03542 2 22 31
ГУНП у Черкаській області:
- 067 143 93 95
- 067 380 14 14
ГУНП у Чернігівській області:
- 099 200 17 98
- 093 094 49 21
- 093 094 49 51
- 096 971 02 22
- 050 764 81 59
- 050 854 41 47
Також повідомлення громадян приймаються за номером 619 001.
Нагадуємо, що діє телеграм канал спецлінії "102" @Chernigiv102
ГУНП у Чернівецькій області:
- 037255 26 02
- 067 312 85 24