Якщо не працює 102: список додаткових телефонів поліції у всіх регіонах України

Якщо не працює 102: список додаткових телефонів поліції у всіх регіонах України

Зараз спецлінія 102 перевантажена.

Національна поліція України оприлюднила додаткові номери телефонів поліції у всіх регіонах України.

Зараз навантаження на спецлінії 102 велике, але поліцейські намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян.

Створено резервні номери телефонів. За цими номерами телефонів ви можете звернутися та повідомити про подію.

ГУНП у Вінницькій області:

Додаткові телефони: 067 718 54 96, 04324022

ГУНП у Волинській області:

Додаткові телефони: 095 29 50 433, 0332 74 29 90

ГУНП у Дніпропетровській області:

Додатковий телефон: 067 854 74 32. Цей номер телефону поліцією зареєстрований у Telegram.

Чергова частина ГУНП: 0 56 756 50 01, 0 56 756 50

Дніпровське РУП: 096 884 83 94, 056 745 41 98

Камянське РУП: 096 586 94 41

Криворізьке РУП: 067 568 90 99

Нікопольське РУП: 0566 68 80 00, 066 880 50 36, 050 450 91 40

Новомосковске РВП: 05693 8 02 20, 098 633 06 69, 050 456 40 5

Павлоградське РВП: 066 283 53 06

Синельниківське РУП: 050 456 40 17, 068 562 33 73, 05663 4 22 65, 4 20 98

ГУНП у Донецькій області:

Маріупольське РУП: 095 233 49 47

ВП № 1 Кальміуський: 095 727 31 26

ВП № 2 Лівобережний: 068 468 11 36

ВП № 3 Приморське: 098 044 01 02

ВП №4 Мангушевське: 067 454 88 24

ВП № 1 Нікольське: 099 777 01 19

Бахмутське РВП: 050 473 30 55

ВП № 1 Торецьк: 066 529 11 01

Краматорське РУП: 050 988 05 93

ВП № 1 Дружківка: 050 864 50 46

ВП № 2 Костянтинівка: 095 810 74 00

ВП № 3 Лиман: 095 824 66 79

ВП № 4 Слов'янск: 066 153 49 33

ВП № 1 Олександрівка: 066 439 08 50

Покровське РУП: 050 020 98 46

ВП № 1 Добропілля: 050 017 08 62

ВП № 2 Курахово: 099 062 01 16

ВП № 3 Селідове: 095 454 46 38

ВП № 1Авдіївка: 099 531 90 88

ВП № 2 Мирноград: 050 261 82 26

Волноваське РВП: 066 001 14 66

ВП № 1 Велика Новосілка: 095 309 20 54

ВП № 2 Вугледар: 050 875 33 05

ГУНП у Житомирській області:

067 411 22 70. За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram @Police_zt

ГУНП у Закарпатській області: 067 103 84 94

ГУНП у Запорізькій області: 050 452 91 95

Резерні телефони в районних відділках:

Дніпровський: 061236 78 26, 061239 29 26, 050 341 41 09

Шевченківський: 061287 20 02

Хортицький: 061229 74 99, 099 513 72 47

Вознесенівський: 061224 10 28, 061239 29 02

Олександрівський: 061764 23 86, 061764 23 12

Комунарський: 061769 87 99

Заводський: 061239 74 83, 050 724 09 60

ГУНП у Івано Франківській області: 063 841 04 11

ГУНП у Кіровоградській області: 096 861 01 34

ГУНП у місті Київ:

Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції 067 231 18 68

та територіальних підрозділів:

Голосіївське УП 063 425 43 99

Дарницьке УП 067 650 69 21

Деснянське УП 067 650 69 22

Дніпровське УП 067 650 69 23

Оболонське УП 067 124 19 49

Печерське УП 067 639 28 35

Подільське УП 097 893 84 14

Святошинське УП 098 734 06 46

Солом‘янське УП 073 104 41 38

Шевченківське УП 067 650 69 24

Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98

ГУНП у Київській області:

044271 60 02

044271 60 03

ТЕЛЕГРАМ Канал "БЕЗПЕЧНА КИЇВЩИНА"

ГУНП у Луганській області:

Чергова частина ГУНП в Луганській області: Спецлінія 102 – 095 234 57 37, 050 250 09 02

Чергова частина ГУНП в Луганській області: 066 274 39 90

Сєвєродонецьк: 095 234 57 37

Лисичанськ: 050 662 92 33

Кремінна: 066 804 64 94

Рубіжне: 095 652 79 04

Попасна: 095 484 15 30

ГУНП у Львівській області:

096 322 51 67

068 020 55 81

068 097 17 08

098 957 97 18

068 310 91 86

098 182 89 02

095 912 70 61

093 422 58 45

098 182 89 01

068 097 17 08

Інформацію можна надати у месенджері Telegram.

ГУНП у Миколаївській області:

0952783174. За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram

ГУНП у Одеській області:

048779 42 02

048779 40 61

Зв'язатися з правоохоронцями можна в чаті "Одеса_102"

ГУНП у Полтавській області:

Відтепер на зв'язок з правоохоронцями окрім 102 можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат бот 102 у Telegram.

Менджер поліції Полтавської області у facebook та чатбот.

ГУНП у Рівненській області:

096 131 33 23

ГУНП у Харківській області:

Працює спецлінія 102, у разі її пошкодження працюватиме додатковий мобільний телефон 095 704 2322.

З метою додаткової можливості зв'язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат боту в месенджері телеграм "Служба 102 поліції Харківської області".

Наразі чатбот @Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.

Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:

ХРУП № 1 Київський: 063 215 46 84

ВП № 1 ХРУП № 1 Основ'янський: 057705 98 15, 063 203 19 16

ВП № 2 ХРУП № 1 Слобідський: 057737 23 46, 063 534 18 56, 0961923702

ВП № 3 ХРУП № 1 м. Мерефа: 057 748 73 50, 099 073 24 99

Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 Аеропорт: 0 57 775 55 00

Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 м. Люботин: 068 550 99 28, 095 794 90 56

Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 смт Нова Водолага: 05740 42002

СПД №1 ХРУП № 1 ст. Основа: 057 729 20 15

ХРУП № 2 Московський: 057 738 40 53, 067 539 32 91

ВП № 1 ХРУП № 2 Індустріальний: 0572 93 31 15, 93 50 64, 095 604 70 88, 097 937 91 17

ВП № 2 ХРУП № 2 Немишлянський: 0572 93 50 40

Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 Липці

ХРУП № 3 Шевченківський: 063 631 81 79

ВП № 1 ХРУП № 3 Новобаварський: 057 370 21 25

ВП № 2 ХРУП № 3 Холодногірський: 057 712 50 22, 068 637 61 57

ВП № 3 ХРУП № 3 м. Дергачі

Відділення поліції № 1 Харків Пасажирський: 068 716 58 46

Ізюмське районне управління поліції: 068 903 01 26

Чугуївське районне управління поліції: 0 5746 22013, 095 825 47 59

ВП № 1 Чугуївського РУП м. Вовчанськ

ВП № 2 Чугуївського РУП м. Зміїв: 057 4734993, 050 305 52 33

Куп'янський районний відділ поліції: 057425 55 35, 099 774 83 01

ВПД № 1 Куп'янського РВП смт Шевченкове: 057425 10 84

СПД № 2 Куп'янського РВП смт Дворічна

Відділення поліції № 1 Куп'янського РВП смт Великий Бурлук: 057 525 25 91

Красноградський районний відділ поліції: 057 447 82 91

СПД № 1 Красноградського РВП смтЗачепилівка: 057 615 12 91, 093 316 58 43

Відділення поліції № 1 Красноградського РВП смт Сахновщина: 057 623 13 63

СПД № 1 Красноградського РВП смт Кегичівка: 057 553 11 45

Богодухівський районний відділ поліції: 095 704 60 91

СПД № 1 Богодухіського РВП смт Коломак: 057 665 61 97

СПД № 2 Богодухіського РВП смт Краснокутськ: 098 613 43 54

Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП м. Валки: 057 535 13 32

Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП смт Золочів

Лозівський районний відділ поліції: 057 459 00 64

СПД № 1 Лозівського РВП смт Близнюки: 057 545 23 26

Відділення поліції № 1 Лозівського РВП м. Первомайський: 05748 3 21 12, 066 834 05 82

Відділ поліції в метрополітені: 068 814 86 90

ГУНП у Хмельницькій області: 067 380 01 55

ГУНП у Сумській області:

Додаткові номери телефонів екстрених служб, якщо не працює 102:

099 537 89 11

099 537 33 51

097 402 00 15

097 402 00 65

063 029 76 96

099 714 34 46

ГУНП у Тернопільській області: 067 673 65 69

Тернопiльське районне управління поліції – 27 11 70

Відділ поліції №1 м. Бережани 03548 2 12 45

Відділення поліції №1 м. Борщів 03541 2 12 45

Відділення поліції №2 м. Бучач 03544 2 12 45

Відділення поліції №3 м. Гусятин 03557 2 12 45

Відділення поліції №4 м. Заліщики 03554 2 12 45

Відділення поліції №4 м. Збараж 03550 2 12 45

Відділення поліції №2 м. Зборів 03540 2 12 45

Сектор поліцейської діяльності смт.Козова 03547 2 12 45

Кременецький районний відділ поліції 03546 2 19 36

Відділення поліції №2 м. Ланівці 03549 2 12 45

Сектор поліцейської діяльності м. Монастириська 03555 2 12 45

Відділення поліції №5 смт. Підволочиськ 03543 2 12 45

Відділення поліції №3 м. Теребовля 03551 2 12 45

Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) 43 61 00

Чорткiвський районний відділ поліції 03552 2 12 45

Відділення поліції №1 (м.Шумськ) 03558 2 12 45

Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) 03542 2 22 31

ГУНП у Черкаській області:

067 143 93 95

067 380 14 14

ГУНП у Чернігівській області:

099 200 17 98

093 094 49 21

093 094 49 51

096 971 02 22

050 764 81 59

050 854 41 47

Також повідомлення громадян приймаються за номером 619 001.

Нагадуємо, що діє телеграм канал спецлінії "102" @Chernigiv102



ГУНП у Чернівецькій області: