"Якщо не вирішити питання мобілізації, то росіяни навесні почнуть продавлювати фронт" – експерт

Недоліки у мобілізації могли стати основою повільного української контрнаступу на Запоріжжі і причиною, чому ми маємо перейти до активної оборони.

Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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За його даними, за 6 місяців контрнаступу ЗСУ знищили 115 тисяч окупантів, за цей же час окупанти мобілізували 120 тисяч. Натомість ЗСУ теж зазнали суттєвих втрат, але практично їх не компенсували.

"Фактично, основний задум контрнаступу полягав в тому, щоб вибити окупантів в конкретних місцях і скориставшись їх слабкістю прориватись в напрямку Азовського моря. Але, незважаючи на те, що ми не переважали ворога в силі, ані в техніці (особливо в небі), основною проблемою стало саме поповнення свіжими силами окупантів", – каже Андрусів.

Він зазначає, що за 6 місяців наші бригади, які атакували – виснажились, а нові резерви і поповнення не були сформовані. Тим часом росіяни поповнили сили і "пішли на Авдіївку, і в принципі по всьому фронту".

Проблеми з ТЦК

Експерт звертає на дилему, яка виникла з керівниками ТЦК.

"Так, воєнкоми були корумповані, але вони виконували план на 70-80%. Тому вибір був поганий і ще гірший: залишити їх, але постійно чути про корупцію, зняти їх і зірвати мобілізацію. Вибрали ще гірший. Хоча достатньо було взяти їх на особливий контроль і документування. Нові воєнкоми зараз досить розгублені, оскільки не розуміють, як виконувати план, але разом з цим, щоб не обурювати людей силовою мобілізацією", – пише Андрусів.

Також він вказує на недоліки інформаційної кампанії, яка б створювала бажання захищати країну і долучитись до ЗСУ.

Що буде далі

"Ситуація наступна: якщо ми не вирішимо питання мобілізації, то з ймовірністю в 100% росіяни з весни почнуть продавлювати фронт там, де будуть ламатися наші виснажені бригади. А я нагадаю також, що... їхня влада перевела економіку на військові рейки, і вони зараз 24/7 лупашать зброю для фронту. Ситуація поки не катастрофічна для нас, але без змін перспективи – катастрофічні", – попереджає експерт.

Андрусів закликає знизити віковий поріг мобілізації і брати до війська хлопців, молодше 27 років, і зобов'язати тих військовозобов'язаних, хто ще не у війську, пройти короткий курс володіння зброєю.

"Ми на війні. І ворог зціпив зуби і пре. Подобається вам це чи ні - ми маємо воювати. Ми не вибирали собі цієї долі, але вибираємо яка вона буде далі. Здатись сьогодні, почати говорити про мир, і все інше – означає знецінити віддані життя героїв і жертв війни", – підсумував він.

Нагадаємо, в американському виданні Newsweek вийшла стаття про те, чи справді США хочуть, щоб Україна перемогла Росію, і як може завершитися війна.

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