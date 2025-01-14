“Якщо не вийде великий котел, спробують зробити кілька менших”: експерт про тактику росіян біля Покровська

За оцінками аналітиків видання FinancialTimes, тактика ворога може полягати у тому, аби відрізати логістику українських Сил оборони та змусити їх вийти з міста.

Російські окупаційні війська рухаються в обхід великих міст на сході нашої країни, зокрема вони не атакують Покровськ в лоба. Ще з вересня було очевидно, як вони працюватимуть.

Про це сказав ексспівробіник СБУ Іван Ступак.

Чи може спрацювати така тактика

Як наголосив Ступак, окупанти ріжуть нам сполучення з Дніпропетровською областю.

“Сполучення буксує, техніка не їде, снаряди не їдуть, люди не їдуть… Усе треба возити окружними шляхами, це важче, це довше, це не так зручно”, — пояснив він.

За словами бійців, противник "виходить на удушення". Вони починають придушувати місто Покровськ.

Щоб оцінити ситуацію, можемо подивитися на мапу бойових дій, зокрема на ділянку, де одночасно видно Покровськ і Часів Яр.

“Якщо провести між цими населеними пунктами пряму лінію і зробити з неї дугу, аби вона вигиналася догори в район Дружківки, то ми не сильно помилимося, якщо припустимо, що Російська Федерація взагалі має собі на меті зробити такий масштабний котел обсягом близько тисячі квадратних кілометрів”, — зауважив ексспівробітник СБУ.

Проте є чимало ж, різних факторів, які впливають на ситуацію — як відомих, так і невідомих. Росія також не може їх врахувати й передбачити усе, тому й працює із десятком менших котлів.

“Зокрема, котел у тому, що залишилося від Курахового. Отже, є намагання зробити великий котел, якщо не вийде, – маленькими котлами. Але приблизний задум можна зрозуміти так”, — завершив Іван Ступак.

Раніше повідомлялося, що до Покровська Донецької області від лінії фронту до околиць міста залишається два кілометри. Ситуація в місті залишається складною. Майже вся критична інфраструктура знищена.

Читайте також: