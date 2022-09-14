Якщо не втримають, "посипеться" уся лінія оборони: Арестович назвав ділянку фронту, куди РФ стягує армію

Саме тому, за словами Арестовича, російське керівництво туди стягує військову силу та вибудовує 2-3 лінію оборони.

Про це радник ОП повідомив у розмові з російським правозахисником, опозиціонером Марком Фейгіним.

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"Ми штурмуємо Лиман, що на Донеччині, говорять російські представники. Розширяємо плацдарм оборони. Вони сконцентровують сили навколо Сватового, бо це вузол із північною Луганською областю. Якщо він рухне, то "посипеться" вся їхня оборона на північному сході України. Російське керівництво кидає на Рубіжне та Сватове сили для того, щоб вибудувати 2-3 лінію оборони. Вони розуміють, як тільки ми візьмемо Лиман, то буде провал для них. Тому вони намагаються вибудувати там оборону. Вони підігнали туди два з половиною батальйони, стримуючи наші сили, не дозволяючи вибудувати оборону у тилу ворога", - зауважив він.

Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку. Це означає, що єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні ЗСУ з Херсоном, це Чорнобаївка.

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