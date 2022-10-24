Якщо непридатному до служби прийшла повістка: роз'яснення юриста як діяти в такому разі

В Україні продовжується загальна мобілізація. Іноді повістки приносять громадянам, які за станом здоров'я непридатні до служби в армії. Що робити в такому випадку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Проігнорувати повістку не можна. Як діяти у випадку, коли непридатному до військової служби прийшла повістка, хто може вручити повістку, — роз'яснив адвокат Андрій Карпенко.

У яких випадках можна не реагувати на повістку

Як зазначив юрист, повістка повинна бути вручена тільки особисто співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), а також уповноваженою особою органів місцевого самоврядування, керівником підприємств, організацій, в тому числі й закладів освіти, ФОП, управителем багатоквартирних будинків, власником будинків.

Особа може не реагувати на повістку озвучену телефоном. Вручити повістку в телефонній розмові працівники військкомату не можуть, оскільки військовозобов'язаний повинен поставити свій підпис у документах.

Повістку видали непридатному до військової служби

Якщо людина визнана непридатною до військової служби, то всі дані про результат обстеження військово-лікарською комісією були внесені у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. В реєстрі повинні бути відомості про стан здоров'я призовника, зібрані для визначення придатності для виконання військового обов’язку.

Документом, що підтверджує непридатність до військової служби, є довідка ВЛК або її нотаріальна завірена копія, а також військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відповідною відміткою.

У випадку вручення повістки документи, що підтверджують непридатність до військової служби, можна принести у військкомат самостійно або через свого представника, повноваження якого засвідчені нотаріально.

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