"Якщо поженуть, можуть влаштувати росіянам котел": Арестович про можливий наступ білоруської армії на Україну 

Якщо ж Лукашенко пожене білорусів на війну, вони складуть зброю або навіть воюватимуть на боці України. А якщо білорусів змусять наступати російські військові, то ті для окупантів можуть влаштувати "котел" ще на території Білорусі.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Стосовно Білорусі можна не хвилюватись. Коли потрібно буде хвилюватись - я запишу окреме відео і скажу, що варто почати переживати. Білоруська армія не піде у наступ доти, поки там не буде великого контингенту російської армії. Бо росіяни розуміють, що білоруси або перейдуть на бік України, або складуть зброю та військову техніку, або будуть нейтральними. А якщо їх оточить російська армія, то можливо вони наступатимуть. Для цього потрібно 20 тис. російських військових. У РФ стільки нема. Вони вже зараз з Донецького напрямку перекидають війська на Херсон та Мелітополь, побоюючись нашого контрнаступу. А якщо росіяни перекинуть невелику кількість до Білорусі і скажуть білорусам наступати, то вони ще можуть влаштувати росіянам невеликий "котел" на території Білорусі", - сказав Арестович.

Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову цинічну заяву, вигадавши, що, мовляв, Україна бойовими гелікоптерами "підпалює" свої поля для "жахливої картинки".

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