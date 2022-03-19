"Якщо Путін натисне червону кнопку – за 15 хвилин світ зітре з Землі росіян": Андрій Макаревич

Музикант вкотре спробував достукатися до співвітчизників.

Лідер російськго рок-гурту гурту "Машина времени" Андрій Макаревич не полишає надії достукатися до своїх співвітчизників.

На сторінці у Facebook співак залишив новий пост, у якому з іншого боку спробував пояснити росіянам ситуацію. Макаревич зазначив, що якщо президент РФ Путін таки вирішить використати ядерну зброю, то та частина світу, яка після цього виживе, зітре росіян з землі за 15 хвилин:

"Невже комусь ще треба пояснювати, що якщо вождеві нашому все-таки прийде на думку натиснути на червону кнопку - ну так, когось він підірве. Мабуть. За 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця Землі. Боюся, з полегшенням. Це не зрозуміло?" – написав Макаревич.

Неужели кому-то ещё надо объяснять, что если вождю нашему всё-таки придёт на ум нажать на красную кнопку - ну да,... Опубликовано Андреем Макаревичем Пятница, 18 марта 2022 г.

І поки одні росіяни намагаються зрозуміти, що артист мав на увазі, більш тямущі такими коментарями підтримали співака:

У суспільства, згуртованого пропагандизмом (телевізором) - кострубате сьогодення і майбутнього немає. "Бувають часи, коли люди приймають колективний сморід за єдність духу" (Ф. Іскандер)

Зате ці мерзенні продажні звіздюльки, що танцювали сьогодні в Лужі на славу бойні, потраплять нарешті разом зі своїм вождем у рай, як він їм і обіцяв

Як би це не було жахливо, але… Хіросіма, Нагасакі. Йому й натиснути не дадуть

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