Якщо Путін наважиться бомбити центри ухвалення рішень в Україні, отримає у відповідь удари по своїх територіях - експерт

Якщо країни-агресорка Росія наважиться завдати удару по Києву або Львову, у відповідь отримає удари по своїх територіях.

Якщо Росія наважиться завдати ударів по Києву або Львову, отримає відповідь по територіям Білорусі та прикордонних районах РФ.

Про це в інтерв’ю виданню “Главред” розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.

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“Якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі (по Гомелю – однозначно) і по прикордонних російських містах: Бєлгороду, Брянську, Курську, тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ”, - наголосив Олег Соскін.

За його словами, якщо Україна перенесе бойові дії на територію РФ, у війну втягнуться всі інші держави.

“Польща втягнеться у війну, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Німеччина, США. Ніхто не залишиться не задіяним. Тому потрібно попередити союзників і Путіна про те, що, якщо тільки Росія спробує, отримає відповідь. Ми вже можемо, Крим це показав”, - підкреслив політолог.

Атакувати ж Україна буде РФ у разі, якщо Кремль наважиться вдарити по центрах ухвалення рішень.

Нагадаємо, що в Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет.

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