Якщо Путін не зможе захопити Україну, він спробує остаточно анексувати Білорусь – опозиціонер

Павло Латушко пояснив, для чого РФ почала перекидати свої війська до Білорусі.

Білоруський дипломат, опозиціонер Павло Латушко вважає, що є кілька варіантів того, для чого Росія почала перекидати свої війська до Білорусі. Один з них – остаточна анексія.

Про це він сказав у ефірі Еспресо.

"На мій погляд, сьогодні можна розглядати два сценарії. Базовий сценарій: створення спільного угруповання для того, щоб створювати інформаційний тиск на Україну. Для того, щоб Україна стягувала війська. Другий етап – це реальне входження (Білорусі у війну з Україною – ред.), але це, швидше за все, наступний рік. Ну, а третій сценарій – це під цим усім виглядом у росіян є чіткий план анексії Білорусі й це потрібно зробити до виборів Путіна (2024 року – ред.), якщо він дочекається цих виборів", – говорить Латушко.

Опозиціонер додав, що Путін сам говорив про те, що Білорусь має бути частиною РФ.

"Вибачте, може, за це порівняння, я одразу прошу мене правильно зрозуміти, – Путін хотів за обіднім столом з'їсти головну страву, це Україна. Не виходить. Зуби поламав. Ну, або, принаймні, ламає. Тріщать ці зуби. А як десерт – однозначно Білорусь. Він же про це сказав канцлеру Шольцу 15 лютого. Він сказав, що Україна та Білорусь не повинні існувати як держави, їх потрібно включити до складу Російської Федерації", – говорить він.

Він також додав, що нинішня ситуація вказує на те, що Путін може почати саме з анексії Білорусі.

"У мене відчуття, що в цій ситуації Путін якраз хоче почати свій обід саме з десерту. А, може, їм і закінчити. Як мені не прикро казати це як білоруському політику, але треба розуміти реальність цих планів, цю загрозу, щоб усвідомлювати – чому ж протидіяти. А це реальні плани Путіна – з'їсти Білорусь, що це означає анексувати Білорусь", – пояснив Латушко.

Що зараз відбувається в Білорусі

10 жовтня стало відомо, що Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Самопроголошений президент РБ заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Пізніше Лукашенко запровадив у Білорусі контртерористичні заходи. Пояснив, що причина – "загострення по периметру корднів".

15 жовтня стало відомо, що вночі до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави.

Водночас у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що в РБ першочергово призиватимуть військових зі спеціальностями, які є дефіцитними в російській армії.