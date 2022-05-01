Якщо Путін піде на ядерну атаку: у Конгресі США підготували резолюцію для введення американських військ в Україну

Якщо Путін піде на ядерну атаку: у Конгресі США підготували резолюцію для введення американських військ в Україну

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер анонсував внесення спільної резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України, якщо Росія застосує зброю масового ураження.

Член Палати представників Конгресу, республіканець та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер оголосив про внесення резолюції, яка передбачає використання американських військ для захисту України, якщо російський диктатор Володимир Путін піде на ескалацію.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці конгресмена, оприлюдненому в неділю, 1 травня.

«Я представляю цей AUMF (Резолюцію із дозволом на застосування Збройних сил – ред.) як чітку червону лінію, щоби адміністрація могла вжити відповідних заходів у разі застосування Росією хімічної, біологічної та/або ядерної зброї. Ми маємо стояти на захисті людства, а також повинні бути разом із нашими союзниками»,- зауважив американський законодавець.

Кінзінгер нагадав, що президент США Джо Байден неодноразово наголошував на необхідності зупинити Путіна. У цьому зв’язку він підкреслив, що такі заяви є важливими, однак важливо також робити практичні кроки.

«Отже, головнокомандувач найбільших військових у світі повинен мати повноваження та засоби для здійснення необхідних дій», - підкреслив конгресмен.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності.

Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

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