Якщо Путін помре: Арестович розповів, коли чекати на загасання бойових дій

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що бойові дії в Україні почнуть загасати від середини літа 2023 року, проте часові межі можуть змінитися в разі смерті президента РФ Володимира Путіна.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Чекаємо на загасання бойових дій із середини літа. Якщо прилетять "чорні лебеді", це зможе зрушити або на три місяці раніше, або продовжити на три-чотири місяці до осені, до наступної зими", – оцінив Арестович.

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Він пояснив, що під "чорними лебедями" має на увазі можливу раптову смерть очільника Кремля.

"Чорні лебеді" – це якщо Путін помре у квітні, то у квітні все й закінчиться. Зсунеться з середини літа на два-три місяці. Ось така логіка. Це не прогноз, це просто логіка процесу. Як можна прогнозувати? Це ж не аналітична площина, це припущення. Це класичний "чорний лебідь", тому це може бути припущення, але точно – не прогноз", – зауважив радник президентського офісу.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо вважає того невдахою. Арестович також натякнув на можливу смерть президента РФ, сказавши, що "підписувати угоду з людиною, якої вже у квітні може фізично не існувати, нікому не потрібно".

Президент України Володимир Зеленський висловлював думку, що в разі смерті Путіна, війна припиниться, адже тоді в Росії займуться внутрішньою політикою.

За оцінками військового експерта Романа Світана, ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року та повністю звільнити території вже наприкінці зими або на початку весни 2023 року. Це може відбутися і за правління Путіна, якщо Україна вступить до НАТО.

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