Якщо Путін їде до Лукашенка – це означає, що не все так добре, як він хотів би – військова розвідка

На думку Андрія Юсова, яким би не був диктатор Лукашенко, але станом на зараз інстинкт самозбереження його ще не покинув.

Якщо Путін сам поїхав до Лукашенка – це означає, що не все так добре, як російський диктатор хотів би. І, можливо, він вмовлятиме білоруського диктатора направити війська РБ на війну проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону 19 грудня.

"Якщо говорити про візити рівня диктаторів сам-на-сам Лукашенко – Путін, важко уявити, що вони на карті Європи, Білорусі чи України картоплею розставляють позиції і кажуть, яка батальйонна група куди буде нападати. Ні. Якщо б ішлося про конкретну підготовку операції, то це вже рівень інший – скажімо, генеральних штабів щонайменше. Якщо зустрічається Путін і тим більше їде до диктатора – це означає, що не все так добре, як він хотів би, насправді. Це те, що нам треба знати і розуміти", - зазначив він.

Але, на думку Юсова, російський диктатор, можливо, і вмовлятиме білоруського диктатора вступити у війну проти України.

"І, безумовно, це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію. Який би не був диктатор Лукашенко, але станом на зараз інстинкт самозбереження повністю його ще не покинув. І до сьогоднішнього моменту він розумів, що подібне рішення буде абсолютним актом суїциду і для його режиму, і для його армії", - підкреслив представник військової розвідки.

Андрій Юсов висловив сподівання, що такий "інстинкт самозбереження" у Лукашенка буде зберігатися й надалі.

В іншому випадку, за словами представника ГУР, Сили оборони України готові до різноманітних сценаріїв і не чекатимуть "новин" із боку Білорусі.

"Українці знають, що робити", - резюмував він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що під час візиту до Мінська Путін тиснув на Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України. Данілов зазначив, що ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну проти України. Водночас секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

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