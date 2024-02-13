Якщо РФ переможе – то нападе на Польщу: польський боєць Міжнародного легіону ГУР

Польський військовослужбовець Міжнародного легіону ГУР з позивним "Роберт", який приєднався легіону 2022 року, розповів, чому польські добровольці воюють на боці України.

Про свою мотивацію він розповів у відео ГУР.

"Під час цієї війни я зрозумів, що Росія є ворогом не тільки України, що Росія є ворогом Польщі і всієї Європи. Росія, завоювавши Україну, не зупинилася б, і я на 100% переконаний, що вона пішла б на Польщу, на Молдову, на Естонію", - говорить польський доброволець.

Він зазначив, що рішення їхати на війну до України він ухвалив після заклику президента Володимира Зеленського та інформації про створення Інтернаціонального легіону.

"Я знаю, що ворога треба зупинити в Україні. Я не хотів би, щоб те, що я бачу в Україні, була в Польщі", - резюмував військовий.

Нагадаємо, у ГУР розповіли про своїх агентів в Росії.

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