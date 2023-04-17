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Якщо РФ переможе Україну, то нападе на інші країни: Дуда попередив світ про небезпеку

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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Якщо РФ переможе Україну, то нападе на інші країни: Дуда попередив світ про небезпеку

Фото: Сайт президента України

За його словами, будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, фактично діє в інтересах Москви.

Якщо Росія все ж переможе Україну у війні, тоді нападе на інші держави. Саме тому ні в якому разі не можна дозволити Кремлю здобути перевагу на полі бою.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Polskie Radio 24.

Дуда заявив, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну. Він закликав весь світ надавати підтримку Україні безперервно, поки ця війна не закінчиться поразкою Росії.

За його словами, будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, фактично діє в інтересах Москви.

"Якщо Україні не нададуть допомогу, Росія виграє цю війну, що буде лише першим кроком з боку Росії для розширення свого панування над народами цієї частини Європи. Росія не може виграти цю війну. Якщо Росія виграє цю війну, Росія нападе на інші країни", — зазначив Анджей Дуда.

Він додав,що  поляки дуже добре знають російське бажання "панувати над іншими народами, поневолювати їх, позбавляти їх потенціалу і використовувати його".

Раніше Анджей Дуда пояснив, чому Польща передаватиме Україні винищувачі МіГ-29 поступово.

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Дата публікації
Перегляди
129
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