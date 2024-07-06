Якщо РФ піде на перемовини з Україною, то висуне дуже гострі умови – історик

Історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак переконаний, якщо Росія піде на переговори про завершення війни, то поставить "дуже гострі умови", адже країна-агресорка прагне "перетравити" Україну по частинах.

Про це він сказав в інтерв'ю "Radio NV".

"Тому що припускаємо: якщо Росія піде на перемовини, то вона поставить дуже гострі умови. Принаймні зараз, тому що зараз немає причин, чому Росія мала б бути у поганій позицій. Очевидно, вона поставить (умови - ред.) не тільки відновлення статусу Російської православної церкви чи російської мови, чи інші речі, скажімо, контроль над виборами нового президента, але вона також поставить питання, що вона матиме спробу провести нову агресію у випадку чогось – новий Майдан чи щось інше", - зазначив історик.

Він наголосив, що "зараз йдеться не про мир, а про перемир’я", а війна триватиме довго.

"Це цивілізаційна війна. Це війна між Заходом і Сходом, в якій Україна є центральним полем і, зрештою, гравцем. Поки ця Росія не зазнає колапсу, навряд чи можна говорити про якесь припинення цього конфлікту, цієї війни. Йдеться про шукання зараз якогось способу співжиття, щоб нарощувати потенціал і готуватися до нового раунду війни. Яким він буде, ми не знаємо. Але така логіка. Ідея така, що російська система, держава не життєспроможна довгостроково, і рано чи пізно колапсує", - резюмував Ярослав Грицак.

Нагадаємо, у Євросоюзі пояснили, навіщо Кремль виступає з так званими "мирними пропозиціями".

Читайте також провідні новини дня: