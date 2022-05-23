"Якщо РФ забере хоча б сантиметр української землі, це буде удар для західної спільноти" - Дуда

"Якщо РФ забере хоча б сантиметр української землі, це буде удар для західної спільноти" - Дуда

Тільки Україна має вирішувати будь-які умови, на яких вона домагається миру з РФ. Таку потужну заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда у Верховній Раді 22 травня.

Президент Польщі Анджей Дуда також закликав до повного виведення всіх російських військ в Україні та наголосив на тому, що не можна погоджуватися на вимоги нападника.

Про це пише The Wall Street Journal.

Пан Дуда, перший іноземний лідер, який особисто виступив перед українським парламентом після російського вторгнення 24 лютого, також закликав Європейський Союз посилити санкції проти Росії та прийняти Україну як свого нового члена.

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У промові, яка неодноразово переривалася оплесками, пан Дуда сказав, що Польща підтримує право України робити власний вибір у будь-яких дискусіях з Росією . Він закликав до повного виведення всіх російських військ в Україні і розриву з європейськими лідерами, які пропонували Україні здачу територій на вимогу агресора.

"У Європі лунають тривожні голоси, які вимагають, щоб Україна визнала вимоги Росії. Я хочу чітко сказати, що тільки Україна має право вирішувати про себе. Без вас нічого не повинно вирішуватися про вас. Якщо заради трішки спокою економічних інтересів чи політичних амбіцій буде пожертвовано хоча б сантиметром української землі та шматочком їхнього суверенітету, то це буде величезний удар не лише для України, а й для західної спільноти", - заявив Дуда.

Дуда наголосив, що світ і міжнародна спільнота мають вимагати припинення агресії Росії та повного виходу з території України.

Нагадаємо, Дуда заявив, що Польща повинна вимагати від Росії відшкодування за Катинський злочин.

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