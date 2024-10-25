Якщо Росія покаже, що сила працює, жодна країна Європи не буде у безпеці — спікер парламенту Норвегії

Якщо Росія доведе, що силою можна досягти свого, то жодна країна Європи не буде почувати себе у безпеці.

Таку думку висловив заступник спікера парламенту Норвегії Свен Харберг у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що рішення Норвегії збільшити допомогу для України на 5 млрд норвезьких крон – це нижня, а не верхня межа, уряд країни продовжить оцінювати потребу в її подальшому збільшенні.

"Українці продовжують доводити, що вони гідні нашої підтримки. Війна триває довгий час, але вона так само стосується майбутнього демократії та свободи, як і в лютому 2022 року. Ось чому Норвегія запропонувала закони, які посилять підтримку України до 2030 року. Збільшення на 5 млрд крон допомоги – це нижня, а не верхня межа. Ми будемо продовжувати оцінювати, чи потрібно її ще збільшувати", - сказав Харберг.

Крім того, він додав, що рішення збільшити допомогу для України також відповідає національним інтересам Норвегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія створила в Україні посаду військового аташе у Києві.

Крім того, ми раніше інформували, що Норвегія надасть Україні літаки F16.

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