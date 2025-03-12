Якщо Росія відмовиться від перемир’я, це може змінити політику Трампа – CNN

Рішення Росії щодо припинення вогню в Україні стане ключовим випробуванням для відносин Дональда Трампа і Володимира Путіна. Якщо Кремль відмовиться, це може викликати реакцію Трампа, який раніше заявляв, що “всі карти у Росії”.

Про це повідомляє CNN.

У матеріалі наголошується, що це рішення може змусити Росію піти на незручні компроміси. Кремль давно заявляє про готовність до переговорів, але водночас наполягає на збереженні контролю над анексованими територіями.

За даними CNN, навіть якщо Москва спробує нав’язати свої умови, такі як вихід ЗСУ з Курської області, США та союзники навряд чи це підтримають.

Ще однією метою Кремля є демілітаризація України, однак Захід не погодиться на такі вимоги, оскільки це стане “занадто великим кроком”.

Нагадаємо, пропозицію про 30-денне припинення вогню російські праворадикали вважають неприйнятною, проте підконтрольні державі ЗМІ пишуть, що "Росія повинна діяти помірковано".

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