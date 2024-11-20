Якщо Росія застосує ракету РС-26 "Рубіж", це означатиме перехід на інший рівень протистояння: експерт розповів про наслідки

Якщо Росія застосує ракету РС-26 "Рубіж", це означатиме перехід на інший рівень протистояння.

Про це заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в ефірі Radio NV.

Експерт також пояснив, що означає потенційно можливе застосування Росією ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж".

"Насправді ця ракета, дійсно, призначена для завдавання ядерних ударів. Ми не знаємо точно, що це за ракета, тому що конкретної інформації про РС-26 немає. Вона вважається копією радянської ракети РСД-10 "Піонер", яка була знищена за договором про ракети середньої і малої дальності в 90-х роках. А вже за каденції Путіна, у порушення договору про РСД, вони почали вироблятися", – зазначив він.

Дальність цих ракет, за словами Михайла Самуся, 5-6 тисяч кілометрів, тобто балістична траєкторія набагато вища. Півтори тонни навіть звичайного боєзаряду – це велика загроза.

"Застосування такої ракети — це буде реально підняттям вже ставок і у протистоянні з Європою, зі Сполученими Штатами насамперед, тому що це вже натяк, що "зараз ми використовуємо ракету, яка фактично призначена для ударів і по Європі". Бо шість тисяч кілометрів – це дальність, яка дозволяє вже бити по Європі гарантовано, навіть по США, по інших регіонах, і по Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – пояснив він.

Тому, якщо дійсно ця ракета буде застосована по території України, то, за словами Самуся, це буде вже реально перехід на інший рівень протистояння.

"Так, це без ядерної частини, очевидно. Чому без ядерної? Отака гра на символах, адже РС-26 це копія РСД-10 "Піонер" – це ознака Холодної війни. Ми ж пам’ятаємо про твіти чи повідомлення Маска або інших представників молодої команди Трампа, конспірологів, які постійно вживають фразу про Третю світову війну, що "будь-який крок підтримки України з боку США веде до Третьої світової війни". Хтось там з них навіть імбецилами назвав адміністрацію Байдена", – зазначив він.

На думку експерта, Путін явно гратиме на цих почуттях, думках чи позиціях команди Трампа, що з'являються символи Третьої світової – це якраз оця ракета РС-26, це якраз ядерна доктрина.

"Сама собою ядерна доктрина нічого не вирішує – якщо Росії треба застосувати ядерну зброю, вона її застосує; якщо не треба, то вона не застосує... Ядерна доктрина це просто пропагандистський документ, який показує, що Росія перебуває у стадії підготовки до застосування ядерної зброї; що, звісно, буде впливати на позиції тих самих людей з команди Трампа, які будуть зараз впливати на ухвалення рішень Трампом. І це реально буде впливати на ситуацію, на ухвалення рішень адміністрації Трампа, яка прийде 20 січня", – сказав він.

На думку експерта, якраз до 20 січня 2025 року, коли відбудеться інавгурація Трампа, Росія може вийти на максимум цього символізму.

"Але, звісно, ядерну зброю вони не будуть застосовувати, тому що вважають, що Трамп і так може примусити Україну до капітуляції", – резюмував експерт.

Нагадаємо, у Мережі розганяють інформацію, що Росія нібито збирається атакувати Україну балістичною ракетою "Рубіж", яка призначена для доставки ядерних зарядів.

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