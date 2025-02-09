Якщо росіяни окупують Часів Яр: в ЗСУ назвали наступний оборонний вузол

Росіяни намагаються виконати першочергове політичне завдання Кремля і захопити Часів Яр. Майже впродовж року це їм не вдається. Проте, якщо Часів Яр все ж буде окуповано, то наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.

Про це в ефірі телемарафону 9 лютого сказав речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Щодо ситуації в місті Часів Яр, то Запорожець зауважив: командування різних рівнів, як на рівні командувача ОСУВ "Хортиця", так і на рівні командування ОТУ робить усе можливе для перешкоджання планам окупантів і ставить завдання – максимально відтягнути й не дати реалізувати політичні та військові завдання противника щодо захоплення міста,

Проте, якщо росіяни все ж зможуть окупувати Часів Яр, наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка, зазначив військовий.

Згідно із інформацією Запорожця, окупанти на 97% збільшили кількість штурмів. Росія там щодня втрачає від 50 до 100 солдатів, але не зупиняється. Через значні втрати бронетехніки росіяни почали використовувати квадроцикли та багі.

"Зараз активно готуємося до оборонних дій, якщо буде наступ саме на Костянтинівку. Створюються фортифікаційні споруди, залучимо всі можливі ресурси та техніку", – заявив речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог намагається штурмувати південну частину міста Часів Яр.

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