"Якщо "рускіє" погодяться, у той момент тиша запрацює" – Зеленський про припинення вогню на 30 днів

Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів делегацій Києва та Вашингтона в Саудівській Аравії підтвердив готовінсть України до 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 11 березня.

"Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених", – повідомив Зеленський.

За його словами, американська сторона розуміє аргументи України, сприймає пропозиції...

"Я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна сприймає цю пропозицію.

"Ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", – додав президент.

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Нагадаємо, в США вже заявили про негайне скасування паузу в безпековій допомозі Україні. Також відомо, що президенрти двох країн домовилися якнайшвидше укласти угоду про мінерали.

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