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"Якщо треба вбити 100 дітей, вони уб'ють": Арестович прокоментував удар Росії по Кривому Рогу

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"Якщо треба вбити 100 дітей, вони уб'ють": Арестович прокоментував удар Росії по Кривому Рогу

Скриншот з відео

Удари Росії по Кривому Рогу - це спроба зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.

Росія била по Кривому Рогу і для того, щоб зупинити просування ЗСУ, і для того, щоб страждали жителі міста. 

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович. 

Арестович зазначив, що росіянам начхати на долі українців і якщо "потрібно вбити 100 дітей - вони це зроблять". 

"Вони сьогодні влупили по переправі у Кривому Рогу, очікуючи, що по Інгульцю піде хвиля та змиє наші понтони, переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза на правому березі", - наголосив Арестович. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян по гідротехнічних спорудах у Кривому Рогу, за якою стояли наміри ворога затопити місто.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
664
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