"Якщо у нас буде можливість в найближчі дні - ми це обов’язково зробимо": Зеленський прокоментував евакуацію з "Азовсталі"

"Якщо у нас буде можливість в найближчі дні - ми це обов’язково зробимо": Зеленський прокоментував евакуацію з "Азовсталі"

Українська сторона продовжує пропонувати евакуацію людей із території заводу “Азовсталь” в Маріуполі.

Працюють декілька треків.

Про повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Один з треків - запропонований Організацією об’єднаних націй. Я знаю, що, на жаль вона - ця евакуація - не стосується військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність. ООН говорить тільки про допомогу щодо вивезення цивільних людей. Ми вже їх вивозили, коли Росія не блокувала Маріуполь. Зараз ми говоримо про цивільних людей з “Азовсталі” - там вони є, вони бояться виходити, бо їх вбивають. Зараз ми говоримо саме про цей трек”, - розповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що наразі все залежить від російської сторони. Процес складний навіть з урахуванням того, що приєдналася ООН.

“Віри до РФ немає. Віра - вона точно не посилюється. Це відбувається навпаки. Навіть коли тут був Гутерріш (генеральний секретар ООН, - ред.) і ми говорили з ним про гуманітарну місію щодо вивезення людей. Навіть в цей момент прилетіло п’ять ракет по Київській області. Але ми точно нікого не забуваємо і не забудемо. Якщо у нас буде можливість в найближчі дні - ми це обов’язково зробимо”, - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російських солдатів у зоопарку Маріуполя гинуть тварини.

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