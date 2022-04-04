"Якщо у них є чим думати, нехай думають швидше": Зеленський попередив РФ про катастрофічні наслідки

Доказів вчиненнях звірств армії РФ - мільйон. Суд буде остаточно, наголосив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський вважає, чим довше Російська Федерація затягуватиме процес перемовин, тим гірше для самої країни.
Про це український президент розповів іноземним журналістам, перебуваючи у Бучі 4 квітня.
"Чим довше Росія буде затягувати процес перемовин, тим гірше для них самих і для цієї війни. Тому що з кожним днем, коли наші війська заходять і деокопують захоплені території, ви бачите, що відбувається. Дуже важко говорити, коли ти бачиш, що вони тут зробили. Закатовані люди перебувають у колодязях, погребах. Я вважаю, якщо є чим думати, нехай думають швидше", - сказав Зеленський.
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