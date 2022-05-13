"Якщо у вас є серце до людей": в ООН закликали Путіна розблокувати українські порти

"Якщо у вас є серце до людей": в ООН закликали Путіна розблокувати українські порти

Глава Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав російського президента Володимира Путіна відновити роботу українських портів у Чорному морі до того, як вибухне глобальна катастрофа.

Мільйонів людей по всьому світі очікує загибель, тому що порти України заблоковані Росією.

Про це він заявив у коментарі CNN.

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"Якщо у вас є серце до людей в іншому світі, незалежно від того, як ви ставитеся до України, вам потрібно відкрити ці порти", - сказав Бізлі.

Бізлі попередив, що вони мають бути введені в експлуатацію протягом наступних 60 днів, інакше економіка України, орієнтована на сільське господарство, повністю розвалиться.

Нагадаємо, українська дипломатія працює над розблокуванням портів. Уже є певні результати, а саме знайшла альтернативні маршрути постачання агропродукції на світові ринки.

Президент Шарль Мішель відвідав 9 травня Одесу і переконався, що РФ заблокувала експорт важливого для всього світу продовольства.

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