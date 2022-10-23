Якщо у війну Росії проти України втрутиться НАТО: прогноз від російського опозиціонера

Якщо у війну Росії проти України втрутиться НАТО, вона завершиться.

Саме про це сказав російський опозиціонер та блогер Марк Фейгін.

За його словами, війська НАТО, США чи Польщі можуть увійти на територію України й безпосередньо взяти участь у війні.

"Так, таке можливо, я не відкидаю такого в разі застосування ядерної зброї. У всякому разі, це точно. Тому що вступ військ НАТО припинить взагалі весь цей конфлікт. Тому що - а як ви з ними збираєтеся воювати? На них бомби кидатимете чи що? Тобто ніби зрозуміло", - сказав Фейгін.

За його словами, "якщо вже дійшло до застосування ядерної зброї, то треба просто його припинити явочним порядком".

"Заходять війська, які ніби дають 24 години: "Знімайтеся, злазьте - і все. Інакше полетять ракети". А ракети зовсім інші з боку військ НАТО полетять - від яких взагалі нічого не лишається. Полетять вони й до Криму, і Чорноморський флот буде знищено, як це обіцяли. І те саме може статися з переважною частиною угруповання російських військ на півдні", - сказав Фейгін.

Він також відповів на запитання, чи можна так зробити зараз.

"Розумієте, як? Ось Україна ж рухається в цьому напрямку, подавши заявку в НАТО. Тобто якби вона була членом НАТО, то наступний логічний крок - давайте, п'ята стаття і все інше. Напевно, для цього мають скластися якісь особливі обставини, тому що й Захід, і НАТО, і США й далі говорять про те, що "ми ніби не хочемо залучатися". Тому що це призведе до третьої світової війни, як вони її трактують", - зазначив блогер.

Водночас він ставить питання, чи не призведе до третьої світової війни й розширення конфлікту через неучасть НАТО.

"Ось уже Іран, ось Білорусь причетні до російської агресії проти України... А Бог його знає, як далі повернеться. А якщо щось таке: чи захочуть вони далі піти, до цього Сувальського коридору й в Калінінград пробивати? А де ця впевненість, що це неможливо в принципі? "Томагавки" НАТО полетять - то що там від "Томагавків" залишиться? Вони літають на тисячу з гаком кілометрів. Літаки прилетять, які розбомблять усі до бісової матері... Тому можна ризикнути такими речами, але інша справа, що Америка має зважитися, НАТО має зважитися на такий крок. Можливо, вони чекають якогось приводу для цього", - заявив Фейгін.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

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