Якщо Україна погодиться на припинення вогню, може отримати нову війну - Жданов

Якщо Україна погодиться на припинення вогню, може отримати нову війну.
Україна, у разі припинення вогню та “паузи” у війні, яку розв’язала Росія, може отримати серйозний удар від окупантів.
Про це в ефірі ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Якщо Україна погодиться на припинення вогню та візьме час на перепочинок, може отримати новую війну. В той час перепочине і Російська Федерація - вона збере військо. Вона залучить ту техніку, яка у них є - без модернізації, вони просто приведуть її до ладу. Але ми все одно отримаємо потужне угруповання на всіх фронтах”, - наголосив Олег Жданов.
Він також додав, що Херсон може стати тригером, через який “розпадеться” вся оборона РФ.
Нагадаємо, що ЗСУ успішним ударом знищили ворожий польовий артилерійський склад разом з окупантами на Херсонщині.
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