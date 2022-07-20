Якщо Україна погодиться на припинення вогню, може отримати нову війну - Жданов

Якщо Україна погодиться на припинення вогню, може отримати нову війну.

Україна, у разі припинення вогню та “паузи” у війні, яку розв’язала Росія, може отримати серйозний удар від окупантів.

Про це в ефірі ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Також читайте Окупанти на Херсонщині цілеспрямовано знищують поля з врожаєм

“Якщо Україна погодиться на припинення вогню та візьме час на перепочинок, може отримати новую війну. В той час перепочине і Російська Федерація - вона збере військо. Вона залучить ту техніку, яка у них є - без модернізації, вони просто приведуть її до ладу. Але ми все одно отримаємо потужне угруповання на всіх фронтах”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що Херсон може стати тригером, через який “розпадеться” вся оборона РФ.

Нагадаємо, що ЗСУ успішним ударом знищили ворожий польовий артилерійський склад разом з окупантами на Херсонщині.

Читайте також: