Якщо Україні дозволять завдавати ударів по території РФ, війна закінчиться вже цього року — аналітик

Політичний аналітик Володимир Горбач впевнений, що війна може завершитися вже цього року, якщо Україні дозволять бити по стратегічних цілях на території ворога.

Якщо західні партнери не заборонятимуть Україні вражати цілі на території РФ високоточною далекобійною зброєю, то 2024 рік може стати переломним у війні.

Таку думку політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач висловив у ефірі "Еспресо".

"Західний світ має усвідомити і зрозуміти, що тільки паритет та можливість давати відповідь буде зупиняти росіян від їхньої геноцидної війни і враження цивільної інфраструктури України. Думаю, що 2024 рік може стати переломним у війні, коли американські, британські та інші західні партнери України приймуть для себе відповідне рішення", - сказав він.

Володимир Горбач впевнений, якщо це рішення буде ухвалено на політичному рівні, то війна закінчиться вже цього року.

"Повітряні удари Російською Федерацією по цивільній інфраструктурі України є передумовою для того, щоб озброїти Україну аналогічною зброю", - вважає Горбач.

На його думку, сьогодні західних партнерів стримує страх перед РФ. Вони бояться відповіді.

"Також могли бути кулуарні домовленості про незастосування такої зброї проти Росії. Однак, дві позиції можуть і повинні бути переглянуті. Усі передумови для цього склалися давно. Бракує лише політичної волі наших західних партнерів", - додав політичний аналітик.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс виступив проти обмежень на використання Україною західної зброї проти “військових цілей” на території Росії, яка, за його словами, “кинула виклик усьому західному світу”.

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