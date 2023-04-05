"Якщо в Бахмуті будуть ще "гарячіші" події": Зеленський назвав умову для виведення ЗСУ з міста

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Бахмуті зараз найскладніша ситуація з усіх фронтів, а також назвав умову, за якої буде вирішено вивести звідти Сили оборони.

Про це глава держави розповів на брифінгу в Польщі 5 квітня.

Він наголосив, що саме в Бахмуті на сьогодні фіксується найбільше застосування різної зброї, артилерії.

"Щоденний дефіцит: то є артилерія, то є достатньо снарядів, то їх менше. То є успіх і ми йдемо вперед. То його нема і ми знову відходимо на позиції. Але ми знаходимося в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут", – наголосив Зеленський.

Він також відповів на запитання, чи розглядається виведення українських військ з міста, якщо ситуація погіршуватиметься.

"Якщо в Бахмуті будуть ще "гарячіші" події та небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення військ, будуть прийняті відповідні правильні рішення", – сказав президент.

#NaŻywo: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/Fs56nC1lHF — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Нагадаємо, у Бахмуті тривають запеклі бої. Росія скеровує на штурм найманців ПВК "Вагнер" і десантників, які зазнають там шалених втрат. Зауважимо, напередодні власник "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що "юридично Бахмут взято", однак військово-політичне командування України це спростувало.

Водночас і американські аналітики спростували інформацію про те, що "вагнерівці" захопили залізничну станцію "Бахмут-1", і не підтвердили, що ворог захопив центральну частину міста.

Як заявили в Білому домі, керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає її у справжню "мʼясорубку" в Бахмуті.

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