Якщо в найближчі місяці не буде рішень, ситуація сягне точки неповернення – аналітик

Якщо в найближчі місяці не буде ухвалено потрібних рішень для перелому на фронті, військова ситуація сягне точки неповернення.

Таку думку висловив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков у статті для Atlantic Council.

Глухий кут змінився на перевагу РФ

Аналітик зауважив, що російське вторгнення в Україну часто зображується в західних ЗМІ як кривавий глухий кут, в якому жодна сторона не може досягти вирішального військового прориву.

"Хоча це було так протягом більшої частини війни, з’являється все більше ознак того, що зараз Росія може створити умови для перемоги в Україні. Більше року Росія утримує бойову ініціативу на півдні та сході України", – каже Бєлєсков.

Експерт нагадав, що, за даними німецької Die Welt , російські територіальні здобутки протягом жовтня 2024 року були найбільшими з березня 2022 року.

РФ скоро може завершити окупацію Донеччини

На його думку, якщо ця тенденція збережеться протягом найближчих місяців, Росія може завершити захоплення Донбасу під час кампанії 2025 року.

"Хоча нещодавні наступальні операції Росії ще не дали вирішальних проривів, психологічний вплив успіхів, досягнутих за останні місяці, не можна виміряти лише кілометрами. Важливо те, що локальні успіхи Москви на Донбасі поступово підривають моральний дух української громадськості. Регулярні повідомлення про нові здобутки Росії також послаблюють рішучість західних партнерів Києва та зміцнюють аргументи проти подальшої військової підтримки України", – пише Бєлєсков.

Переломний момент

Аналітик вважає, що зараз російське вторгнення в Україну переживає критичний момент. І якщо в найближчі кілька місяців не буде вжито заходів для перелому сьогоднішньої негативної динаміки, переваги Росії продовжуватимуть зростати, поки військова ситуація не досягне точки неповернення.

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"Багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 5 листопада. Хто б не переміг у боротьбі за Білий дім, він успадкує війну в Україні, яка потребує невідкладної уваги, щоб запобігти перемозі Росії, яка свідчитиме про занепад Заходу", – підсумував Микола Бєлєсков.

Раніше українські військові відверто розповіли, чому ЗСУ відступають на Донеччині.

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