Якщо ваш будинок зруйнували, або ви виїхали за кордон: коли треба платити за комуналку та як це зробити

Якщо ваш будинок зруйнували, або ви виїхали за кордон: коли треба платити за комуналку та як це зробити

Чи будуть нараховувати оплату комуналки, якщо не користуєшся послугами, та за що треба сплачувати обов'язково.

Мільйони українців змушені були покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, багато з них втратили своє житло.

Однак громадяни, чиї домівки на щастя не знищили російські загарбники, продовжують отримувати рахунки за комунальні послуги, і цікавляться, чи треба її сплачувати, та як це зробити, перебуваючи за кордоном.

Відповіді на ці запитання знайшов кореспондент 1+1 Антон Пшеничний. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Багато хто ставить собі запитання, чи можна не оплачувати комуналку, якщо через війну довелося виїхати, оскільки нинішнє законодавство цього не передбачає.

Зараз діють певні пом'якшення, пов'язані з саме з роботою із заборгованістю, і з боржниками, тобто введено мораторій на нарахування штрафних санкцій на заборгованість, яка утворилася, заборгованість щодо примусового припинення надання житлово-комунальних послуг у разі наявності заборгованості.

Проте, якщо дистанційно передавати показники лічильників, а це фактично – нулі, можна сплачувати лише абонплату, але цей платіж – обов'язковий, від нього позбавитись не вийде.

"Сьогодні законодавство у цій сфері побудовано таким чином, що навіть в міжопалювальний період, коли послуга з постачання теплової енергії не надається, плата за абонентські послуги за постачання теплової енергії так само нараховується і стягується", - говорить експерт.

А ось у тих, чиї будинки сильно постраждали від обстрілів, ситуація зовсім інша.

"Під час ліквідації наслідків обстрілів на місце події обов’язково запрошують представників всіх інженерних та комунальних служб, які пов'язані з обслуговуванням і утриманням будинку. Відповідно такі факти фіксуються на місці і без додаткових звернень, без додаткової інформації від наших клієнтів ми робимо відповідні коригування і знімаємо ці будинки з нарахувань", - йдеться в сюжеті.

Проте, якщо раптом комунікації вашого будинку пошкоджені, але рахунок за послуги ви все ж отримали, звертайтесь напряму до постачальників послуг, вони повинні зробити перерахунок.

Або в електронному вигляді через форму зворотнього зв'язку, або через засоби електронного зв'язку, листом на адресу підприємства, або звернутися у будь який центр обслуговування. Нині працюють усі постачальники послуг, і для різних міст і підприємств – схема однакова.

Нагадаємо, розрахунки за спожиту електроенергію впали на 60%, ​українців закликають сплачувати.

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