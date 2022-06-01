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Якщо ваш будинок зруйнували, або ви виїхали за кордон: коли треба платити за комуналку та як це зробити

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Якщо ваш будинок зруйнували, або ви виїхали за кордон: коли треба платити за комуналку та як це зробити

Фото: ТСН.ua

Чи будуть нараховувати оплату комуналки, якщо не користуєшся послугами, та за що треба сплачувати обов'язково.

Мільйони українців змушені були покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, багато з них втратили своє житло.  

Однак громадяни, чиї домівки на щастя не знищили російські загарбники, продовжують отримувати рахунки за комунальні послуги, і цікавляться, чи треба її сплачувати, та як це зробити, перебуваючи за кордоном.

Відповіді на ці запитання знайшов кореспондент 1+1 Антон Пшеничний. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Багато хто ставить собі запитання, чи можна не оплачувати комуналку, якщо через війну довелося виїхати, оскільки нинішнє законодавство цього не передбачає.

Зараз діють певні пом'якшення, пов'язані з саме з роботою із заборгованістю, і з боржниками, тобто введено мораторій на нарахування штрафних санкцій на заборгованість, яка утворилася, заборгованість щодо примусового припинення надання житлово-комунальних послуг у разі наявності заборгованості.

Проте, якщо дистанційно передавати показники лічильників, а це фактично – нулі, можна сплачувати лише абонплату, але цей платіж – обов'язковий, від нього позбавитись не вийде.

"Сьогодні законодавство у цій сфері побудовано таким чином, що навіть в міжопалювальний період, коли послуга з постачання теплової енергії не надається, плата за абонентські послуги за постачання теплової енергії так само нараховується і стягується", - говорить експерт.

А ось у тих, чиї будинки сильно постраждали від обстрілів, ситуація зовсім інша. 

"Під час ліквідації наслідків обстрілів на місце події обов’язково запрошують представників всіх інженерних та комунальних служб, які пов'язані з обслуговуванням і утриманням будинку. Відповідно такі факти фіксуються на місці і без додаткових звернень, без додаткової інформації від наших клієнтів ми робимо відповідні коригування і знімаємо ці будинки з нарахувань", - йдеться в сюжеті.

Проте, якщо раптом комунікації вашого будинку пошкоджені, але рахунок за послуги ви все ж отримали, звертайтесь напряму до постачальників послуг, вони повинні зробити перерахунок.

Або в електронному вигляді через форму зворотнього зв'язку, або через засоби електронного зв'язку, листом на адресу підприємства, або звернутися у будь який центр обслуговування. Нині працюють усі постачальники послуг, і для різних міст і підприємств – схема однакова.

Нагадаємо, розрахунки за спожиту електроенергію впали на 60%, ​українців закликають сплачувати.

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