"Якщо ви не виходитимете на вулиці, ви помрете рабами без їжі": Дмитро Гордон звернувся до росіян

Український журналіст закликав росіян вийти на вулиці, щоб зупинити війну.
Дмитро Гордон записав відеозвернення до росіян. Він закликав їх виходити сьогодні, 6 березня, на вулиці та протестувати проти війни.
Журналіст зазначив, що їх "багато років систематично та цинічно обманюють".
"Я звертаюся до всіх нормальних росіян, до мільйонів людей, які, я впевнений, мене зараз почують. Сьогодні ранок, 6 березня. 10 днів з 24 лютого в Україні триває війна. 24 лютого о 4:50 ранку путінські війська почали обстрілювати мою країну. Військовий злочинець Путін хотів взяти Україну за 3 дні.
Йому донесли його товариші та підлеглі, що Україна деморалізована, Україна чекає на російську армію, українці з хлібом-сіллю зустрічатимуть танки та бронетранспортери "визволителів". Чи то вони виявилися ідіотами, чи сам Путін.
У всякому разі війна триває вже 10 днів. Україна не здана, Україна мужньо героїчно чинить опір. Чинить опір не тільки видатна українська армія, опирається весь народ. У всіх містах чоловіки до рук взяли зброю, вони стріляють із вікон, з підвалів, вони роблять все, щоб розбити ворожу армію, яка, наче сарана з різних боків, намагається захопити Україну.
Результати для Росії дуже погані. Сьогодні понад 10 тисяч російських солдатів лежать розкидані в полях, спалені, знищені. Їх навіть не підбирають, вони так гниють, і про це Путін вам не говорить. Понад 10 тисяч росіян уже загинули в Україні. Тисячі росіян взяті в полон, кожен полонений записує звернення, кожен полонений дзвонить мамі чи дружині і українці все це знімають. Тисячі відеодокументів уже є. Їх можна побачити у Ютубі та інших соцмережах.
Це росіяни, яких кинули на забій, як гарматне м'ясо, "підкорювати" Україну, яка нічого поганого Росії не зробила. Підбитих та знищених величезна кількість бойових літаків, у тому числі СУ, бронетранспортерів, танків, бензовозів та іншої техніки.
Якщо подивитися сьогодні зверху на територію України з супутника, можна побачити тисячі бронетехніки, яка лежать на українських дорогах та українських полях. Це страшне видовище. Росія платить за свою зухвалість, за своє хамство, за свою неприкриту агресію.
У 21 столітті ваша країна прийшла на територію моєї країни сіяти смерть. Російські гради, російські літаки б'ють по мирним містам, житловим кварталам, знищуючи все живе. У нас величезна кількість загиблих дітей, загиблих матерів, розбомблених шкіл, лікарень, пологових будинків", — сказав Гордон.
Він наголосив, що їх (росіян) багато років обманюють, зомбують та розповідають, що Україна – це нацистська країна, але насправді це не так.
"У вас залишився останній шанс скинути Путіна, інакше повернутися до цивілізації для Росії буде неможливо. Сценарій вам прописаний один — загинути, розпастись і припинити існувати, як єдине державне об'єднання. Якщо ви не виходитимете на вулиці своїх міст, не протестуватимете проти Путіна, який прирік вас на моральні та фізичні муки та приниження, ви помрете рабами без їжі, без цивілізації, без нічого.
Сьогодні о 14:00 виходьте на площі Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Хабаровська, найбільших міст і кажіть Путіну: "Пішов геть, старий виродку, фашису, який вкинув Росію в безодню цього жаху! Борючись за Україну, ви боретесь за себе, бо Україна не загине, Україна вже перемогла. Дамокловий меч навис над вашою батьківщиною, над Російською Федерацією. Врятуйте себе!” – підсумував Гордон.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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