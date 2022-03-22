Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний: правила безпеки

Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний: правила безпеки

Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу.

Найбільш розповсюджені з них: різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо, передає МОЗ.

Усі вони містять вибухові речовини та можуть спрацювати від тертя, удару чи інших механічних дій.

Де можна потрапити на небезпечну знахідку? Всюди

У містах ворог зазвичай мінує предмети, які можуть становити хоч якусь цінність: мобільні телефони, зброя або її деталі, аптечки, дитячі іграшки та ін.

У містах та селах, окупанти використовують так звані «розтяжки», які одразу непомітні для людини. Їх можуть застосовувати біля вхідних дверей у будинок тощо. «Розтяжки» також ставлять біля місць ведення бойових дій та розташування військових позицій

ДСНС фіксує також випадки мінування тіл загиблих людей.

МОЗ підготував інформацію про алгоритм дій людини у разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибухонебезпечний.

Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтеся залишених окупантом речей! Бережіть себе та своє життя.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

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