Якщо відправляють на війну без підготовки: мобілізованим українцям дали важливу пораду

Мобілізовані українці, якщо їх відправляють на війну без проходження необхідної підготовки, повинні писати скарги командуванню своєї військової частини. Якщо це не діє - звертатися у Генштаб і Міністерство оборони.

Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" під час всеукраїнського телемарафону адвокат Андрій Новак, коментуючи резонансну історію тернополянина Богдана Покітка, який загинув на фронті всього через місяць після отримання повістки.

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Як наголосив юрист, "бувають ситуації, що на місцях не виконують вимог з підготовки бійців і одразу відправляють на передову".

"В ідеальному світі такого не має бути, і в принципі у нас, за словами військово-політичного керівництва, кожен мобілізований громадянин, який не має бойового досвіду, повинен пройти бойову підготовку. Однак у публічному доступі документів, які б унормовували, що має знати військовослужбовець, мобілізований, немає. Скоріше за все, це є під грифом ДСК - для службового користування. Ми, звичайні громадяни, не можемо цих документів побачити", - зазначив він.

За словами Новака, "це історія не поодинока, особливо в перші місяці війни я таких історій чув багато".

Адвокат пояснив, що мобілізовані мають робити в такій ситуації:

"Відразу писати рапорт на командира військової частини або на командира центру комплектування, щоб відправили на полігон, на підготовку. Якщо ж не відправляють, то скаржитись до ВСП - військової служби правопорядку, до військової прокуратури, в Генштаб, Міноборони. Писати скарги, що вас без підготовки бійця відправляють служити на передок".

Нагадаємо, 33-річний житель Тернополя Богдан Покітко загинув на фронті менше ніж через місяць після того, як його мобілізували. Повістку чоловікові вручили на його день народження на зупинці громадського транспорту. Досвіду служби в армії Покітко не мав. Спочатку його зарахували до роти охорони Тернопільського військкомату - стояти в караулах та брати участь у роздаванні повісток. Навчання на полігоні чоловік не проходив. Менше, ніж за місяць, Богдана Покітка відправили в Донецьку область на фронт. Мобілізований загинув під час ворожого обстрілу, пробувши на війні близько п'яти діб.

Прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею 425 ККУ - недбале ставлення до військової служби. Встановлюється причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі.

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