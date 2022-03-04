Якщо відсутній стільниковий зв’язкок: як викликати "швидку" та зателефонувати рідним

Якщо відсутній стільниковий зв’язкок: як викликати "швидку" та зателефонувати рідним

За умови повної відсутності мобільних мереж задля здійснення екстрених викликів та комунікації між абонентами існують декілька альтернативних варіантів.

ДСНС оприлюднила інструкцію щодо альтернативних способів виклику екстрених служб та комунікації між громадянами (абонентами) за відсутності стільникового зв’язку.

Якщо ваш апарат стільникового зв’язку (мобільний телефон) тривалий час знаходиться за межами дії мережі мобільного оператора, перш за все перевірте його справність. Якщо гаджет справний, то це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території або місцевості. Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку (пошкоджена вежа, обладнання тощо), тому рекомендовано мати при собі SIM-карти інших операторів із активним станом рахунку.

За умови повної відсутності мобільних мереж задля здійснення екстрених викликів та комунікації між абонентами існують декілька альтернативних варіантів:

Основною альтернативою стільниковому (мобільному) зв’язку є засоби стаціонарного дротового електрозв’язку (стаціонарні телефони). За наявності стаціонарного телефонного апарату у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів (знайомих, друзів), буде забезпечено безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку, за умови якщо вони знаходяться в зоні дії стільникової мережі.

За наявності стаціонарного телефонного апарату у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів (знайомих, друзів), буде забезпечено безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку, за умови якщо вони знаходяться в зоні дії стільникової мережі. За відсутності доступу до стаціонарних засобів телефонного зв’язку необхідно встановити наявність доступу до мережі Internet (понад 93 % мешканців міст та 55% сільської місцевості використовують засоби Internet-зв’язку). Internet – це, свого роду, також дротовий зв'язок. Якщо в наслідок військових дій не порушено цілісності існуючі мережі, то з використанням Internet та за допомогою систем миттєвого обміну текстовими, голосовими, відео- та фото повідомленнями (месенджери) можливо встановити зв’язок з бажаним абонентом. Необхідно прослідкувати , чи на засобах зв’язку (мобільний телефон, планшетний ПК, ноутбук тощо) встановлені відповідні месенджери (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal, Messenger facebook, Instagram тощо). За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь якого месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах. Цю інформацію попередньо можливо почерпнути на офіційних сайтах регіональних (територіальних) представництв екстрених служб (відомств) або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

(понад 93 % мешканців міст та 55% сільської місцевості використовують засоби Internet-зв’язку). Internet – це, свого роду, також дротовий зв'язок. Якщо в наслідок військових дій не порушено цілісності існуючі мережі, то з використанням Internet та за допомогою систем миттєвого обміну текстовими, голосовими, відео- та фото повідомленнями (месенджери) можливо встановити зв’язок з бажаним абонентом. , чи на засобах зв’язку (мобільний телефон, планшетний ПК, ноутбук тощо) (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal, Messenger facebook, Instagram тощо). За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь якого месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах. на офіційних сайтах регіональних (територіальних) представництв екстрених служб (відомств) або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112. Існує можливість використання мобільних телефонів для зв’язку з визначеними абонентами за відсутності доступу до телефонної мережі та мережі Internet. Для цього на мобільний пристрій необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їхня робота побудована на основі технології Bluetooth. Попри декларовані розробниками характеристики, за наявності щільної забудови, складного рельєфу місцевості або перебуванні у підвальному приміщенні, дальність зв’язку може зменшуватись до кількох метрів. Однак повідомлення можливо передати й далі, якщо ними користується більша кількість абонентів. Тоді вони утворюють коміркову мережу, і ваше повідомлення може буде передано ланцюгом через пристрої інших абонентів, які використовують ті ж месенджери, та досягти одержувача.

До таких додатків відносять: Berkanan Messenger (платна); Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy.

Слід пам’ятати, що перелічені програми необхідно завантажити заздалегідь, за наявності стабільного доступу до мережі Internet, а також обов’язково протестувати їх працездатність.

Коротка довідка щодо встановлення та особливостей використання: https://lviv.nashigroshi.org/.../mesendzhery-bez.../

Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку. За допомогою певних застосунків, мобільний телефон можливо використовувати за прикладом рації. Слід врахувати, що у цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно завчасно встановити одну із існуючих програм та домовитись з абонентами про частоту для спілкування.

До таких додатків відносять: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie

Слід пам’ятати, що перелічені програми необхідно завантажити заздалегідь, за наявності стабільного доступу до мережі Internet, а також обов’язково протестувати їх працездатність.

Коротка довідка щодо встановлення та особливостей використання: https://lviv.nashigroshi.org/.../mesendzhery-bez.../

За неможливості доступу до попередньо перелічених засобів зв’язку рекомендовано із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Об’єктами, які обов’язково обладнано стаціонарними засобами телефонного зв’язку є адміністрації органів місцевого самоврядування, відділення пошти, школи, дитячі садки та інші заклади освіти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, станції аварійної газової служби, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони тощо).

Об’єктами, які обов’язково обладнано стаціонарними засобами телефонного зв’язку є адміністрації органів місцевого самоврядування, відділення пошти, школи, дитячі садки та інші заклади освіти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, станції аварійної газової служби, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони тощо). Якщо ви бажаєте підтримувати зв’язок із близьми та рідними за допомогою альтернативних засобів зв’язку, подбайте про це завчасно. Дізнайтесь де є найближчий апарат стаціонарного телефонного зв’язку, дізнайтесь його номер, передайте близьким людям. Виконати аналогічну процедуру попросіть своїх близьких та рідних. Встановіть місце знаходження найближчих об’єктів із наявними засобами стаціонарного телефонного або радіозв’язку. Подбайте про справність власних гаджетів та наявності відповідних застосунків (месенджерів, програм тощо).

Дізнайтесь де є найближчий апарат стаціонарного телефонного зв’язку, дізнайтесь його номер, передайте близьким людям. Виконати аналогічну процедуру попросіть своїх близьких та рідних. Встановіть місце знаходження найближчих об’єктів із наявними засобами стаціонарного телефонного або радіозв’язку. Подбайте про справність власних гаджетів та наявності відповідних застосунків (месенджерів, програм тощо). Загалом в екстремальній ситуації у випадку повної відсутності зв'язку експерти та надзвичайні служби України радять завчасно придбати невеличкий радіоприймач для ультракоротких та FM-хвиль, а також елементи живлення для нього . Такий гаджет дозволить отримувати важливі повідомлення від уряду чи місцевої влади, якщо вам доведеться покинути дім або у вас не буде інших засобів зв'язку.

. Такий гаджет дозволить отримувати важливі повідомлення від уряду чи місцевої влади, якщо вам доведеться покинути дім або у вас не буде інших засобів зв'язку. На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце - визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення. Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім'ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку.

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