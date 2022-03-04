Якщо відсутній стільниковий зв’язкок: як викликати "швидку" та зателефонувати рідним

За умови повної відсутності мобільних мереж задля здійснення екстрених викликів та комунікації між абонентами існують декілька альтернативних варіантів.
ДСНС оприлюднила інструкцію щодо альтернативних способів виклику екстрених служб та комунікації між громадянами (абонентами) за відсутності стільникового зв’язку.
Якщо ваш апарат стільникового зв’язку (мобільний телефон) тривалий час знаходиться за межами дії мережі мобільного оператора, перш за все перевірте його справність. Якщо гаджет справний, то це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території або місцевості. Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку (пошкоджена вежа, обладнання тощо), тому рекомендовано мати при собі SIM-карти інших операторів із активним станом рахунку.
За умови повної відсутності мобільних мереж задля здійснення екстрених викликів та комунікації між абонентами існують декілька альтернативних варіантів:
- Основною альтернативою стільниковому (мобільному) зв’язку є засоби стаціонарного дротового електрозв’язку (стаціонарні телефони). За наявності стаціонарного телефонного апарату у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів (знайомих, друзів), буде забезпечено безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку, за умови якщо вони знаходяться в зоні дії стільникової мережі.
- За відсутності доступу до стаціонарних засобів телефонного зв’язку необхідно встановити наявність доступу до мережі Internet (понад 93 % мешканців міст та 55% сільської місцевості використовують засоби Internet-зв’язку). Internet – це, свого роду, також дротовий зв'язок. Якщо в наслідок військових дій не порушено цілісності існуючі мережі, то з використанням Internet та за допомогою систем миттєвого обміну текстовими, голосовими, відео- та фото повідомленнями (месенджери) можливо встановити зв’язок з бажаним абонентом. Необхідно прослідкувати, чи на засобах зв’язку (мобільний телефон, планшетний ПК, ноутбук тощо) встановлені відповідні месенджери (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal, Messenger facebook, Instagram тощо). За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь якого месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах. Цю інформацію попередньо можливо почерпнути на офіційних сайтах регіональних (територіальних) представництв екстрених служб (відомств) або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112.
- Існує можливість використання мобільних телефонів для зв’язку з визначеними абонентами за відсутності доступу до телефонної мережі та мережі Internet. Для цього на мобільний пристрій необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їхня робота побудована на основі технології Bluetooth. Попри декларовані розробниками характеристики, за наявності щільної забудови, складного рельєфу місцевості або перебуванні у підвальному приміщенні, дальність зв’язку може зменшуватись до кількох метрів. Однак повідомлення можливо передати й далі, якщо ними користується більша кількість абонентів. Тоді вони утворюють коміркову мережу, і ваше повідомлення може буде передано ланцюгом через пристрої інших абонентів, які використовують ті ж месенджери, та досягти одержувача.
До таких додатків відносять: Berkanan Messenger (платна); Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy.
Слід пам’ятати, що перелічені програми необхідно завантажити заздалегідь, за наявності стабільного доступу до мережі Internet, а також обов’язково протестувати їх працездатність.
Коротка довідка щодо встановлення та особливостей використання: https://lviv.nashigroshi.org/.../mesendzhery-bez.../
- Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку. За допомогою певних застосунків, мобільний телефон можливо використовувати за прикладом рації. Слід врахувати, що у цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно завчасно встановити одну із існуючих програм та домовитись з абонентами про частоту для спілкування.
До таких додатків відносять: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie
Слід пам’ятати, що перелічені програми необхідно завантажити заздалегідь, за наявності стабільного доступу до мережі Internet, а також обов’язково протестувати їх працездатність.
Коротка довідка щодо встановлення та особливостей використання: https://lviv.nashigroshi.org/.../mesendzhery-bez.../
- За неможливості доступу до попередньо перелічених засобів зв’язку рекомендовано із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Об’єктами, які обов’язково обладнано стаціонарними засобами телефонного зв’язку є адміністрації органів місцевого самоврядування, відділення пошти, школи, дитячі садки та інші заклади освіти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, станції аварійної газової служби, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони тощо).
- Якщо ви бажаєте підтримувати зв’язок із близьми та рідними за допомогою альтернативних засобів зв’язку, подбайте про це завчасно. Дізнайтесь де є найближчий апарат стаціонарного телефонного зв’язку, дізнайтесь його номер, передайте близьким людям. Виконати аналогічну процедуру попросіть своїх близьких та рідних. Встановіть місце знаходження найближчих об’єктів із наявними засобами стаціонарного телефонного або радіозв’язку. Подбайте про справність власних гаджетів та наявності відповідних застосунків (месенджерів, програм тощо).
- Загалом в екстремальній ситуації у випадку повної відсутності зв'язку експерти та надзвичайні служби України радять завчасно придбати невеличкий радіоприймач для ультракоротких та FM-хвиль, а також елементи живлення для нього. Такий гаджет дозволить отримувати важливі повідомлення від уряду чи місцевої влади, якщо вам доведеться покинути дім або у вас не буде інших засобів зв'язку.
- На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце - визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення. Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім'ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку.
Раніше декілька порад, якщо ви потрапили під завал будинку, опублікувала Патрульна поліція Києва. Правоохоронці радять зберігати спокій та уважно оцінити ситуацію.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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