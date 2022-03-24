Якщо він хоче вижити, йому потрібна Росія: втрати Чечні в Україні загрожують Кадирову крахом

За повідомленнями західної розвідки, елітні чеченські загони також були завербовані для невдалих спроб вбивства українських лідерів протягом перших 48 годин після вторгнення.

Втрати Чечні, а саме "кадирівців" в Україні можуть стати причиною усунення їхнього лідера Рамзана Кадирова.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що бійці Кадирова були частиною першої хвилі штурму України і загинули у великій кількості в Гостомелі, з одним зі своїх ключових командирів. Зовсім нещодавно "кадирівці" також з’явилися серед окупантів, які жорстоко брали в облогу портове місто Маріуполь, де об’єктами стали пологовий будинок, драмтеатр та інші цивільні будівлі.

Більше того сам чеченський лідер нещодавно навіть опублікував у соцмережах відео, яке, за його словами, було зняте у підвальному бункері під Києвом, який він нібито приїхав захоплювати. Однак виявилося, що це фейк і Кадиров не перетинав кордону з Україною.

Але, попри це, кадри були корисною пропагандою, що свідчило про те, як тісно Кадиров пов’язував себе з війною проти України. Схоже, він розглядає вторгнення в Україну як можливість посилити як свою владу, так і свій авторитет. Відправка своїх людей – це спосіб для Кадирова довести свою лояльність російському диктатору Путіну, заступництво якого є основою його авторитету.

"Є багато тисяч, можливо, десятки тисяч чеченців, які ненавидять його, які обурюються на нього, і багато сімей, які перебувають у стані прихованої кровної помсти проти нього та його родини, тому Кадиров розуміє, якщо він хоче вижити, йому потрібна Росія та підтримка Володимира Путіна", – сказав Еміль Соломон Аслан з Інституту політичних досліджень Карлового університету в Празі.

Водночас, як пише видання, між чеченськими командирами та російською розвідкою існує постійна ворожнеча, включаючи дрібні публічні образи. Багато чеченців відчували, що їх відправили як гарматне м'ясо на погано сплановану війну в перші дні і тепер вони, здається, більше зосереджені на війні у ЗМІ, спрямованій на те, щоб залучити новобранців і підтримати свого лідера.

"Кадри та метадані показують, що більшість військ ("кадирівців") перебуває щонайменше на відстані 20 км від лінії фронту, єдине, що вони роблять, це записують відео, щоб мотивувати людей у ​​Чечні та пропагувати образ воїна Кадирова та його сил", – сказав Олександр Квахадзе, науковий співробітник Грузинського фонду стратегічних і міжнародних досліджень на Північному Кавказі.

The Guardian пише, що у Кадирова є ще одна причина для участі у війні проти України. З українськими військовими вишикувалися щонайменше дві бригади, до складу яких входять представники чеченської діаспори, які його ненавидять і хотіли б, щоб його вбили. Йому потрібно показати ворогам вдома і за кордоном свою силу. Однак, щоб втримати свою владу Кадирову потрібні бійці, яких вже багато загинуло в Україні.

"Здається, Кадиров був шокований розмахом українського опору, і здається, що десятки, якщо не сотні його людей були вбиті. У нього багато людей, близько 12 тисяч, але щоб залишитися при владі, йому потрібні ці бійці. Якщо вони зазнають занадто серйозної шкоди в Україні, це може мати негативні наслідки для Кадирова", - вважає Еміль Соломон Аслан.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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