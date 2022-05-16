"Якщо вони нав'яжуть нам війну, ми дамо відсіч" - Кулеба розповів, як змінилася позиції України в переговорах з РФ

"Якщо вони нав'яжуть нам війну, ми дамо відсіч" - Кулеба розповів, як змінилася позиції України в переговорах з РФ

Україна не лише впевненіше почувається на фронті, а й займає жорсткішу позицію на переговорах з Росією.

Попри постійні спроби України встановити діалог і спробувати встановити домовленість, Росія на зустріч не йде і це є великою проблемою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

За його словами, безперервні ракетні удари, яких завдає Росія по українських мирних містах та селах, спроби захопити більше територій на Донбасі та інші щоденні злочини РФ яскраво свідчать, що Кремль не зацікавлений у досягненні домовленостей і у припиненні війни.

"Зараз ми впевненіше відчуваємо себе в боротьбі, тому наша позиція в переговорах також стає жорсткішою. Якби ситуація змінилася на полі бою, це означало б, що Росія опинилася б у кращому становищі... Справжня проблема полягає в тому, що Росія не виявляє бажання брати участь у реальних і предметних переговорах", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що жодних ультиматумів від агресора Україна терпіти не буде.

"Ми бачимо наступ на Донбасі та обстріли в Херсонській області, ми бачимо нескінченні ракетні обстріли по країні. Нині немає жодної різниці, де в Україні ви лягаєте спати. Навіть якщо ви заснете за 1000 кілометрів від лінії фронту, немає гарантії, що ви прокинетеся живим наступного дня. Тому що, коли ракета потрапляє у ваше місто, будь-хто може стати ціллю. Тож росіяни явно не хочуть переговорів і віддають перевагу війні. Ми, зі свого боку, готові до переговорів. Але ми не готові приймати російські ультиматуми. Якщо вони нав'яжуть нам війну, ми дамо відсіч", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що "Україна може виграти цю війну".

Як повідомлялося, екскомандувач НАТО заявив, що Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції.

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