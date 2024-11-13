Якщо ворог захопить Курахове: експерт назвав місто, для якого виникне загроза

Зараз російські загарбники намагаються просуватися в напрямку села Костянтинопіль, що за 15 км від Курахового.

Якщо російські війська захоплять Курахове, то почнуть наступ на Покровськ, який наразі відклали. Наразі Курахове перебуває в "кишені".

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович, повідомляє "Еспресо".

За словами експерта, зараз ворожі просування спрямовані на село Костянтинопіль, що за 15 км від Курахового.

"Наразі Курахове перебуває в "кишені". Костянтинопіль – це населений пункт, який розташований на трасі Курахове – Запоріжжя, тобто західніше від Курахового. Саме туди зараз спрямовані намагання ворожого просування з півдня. Відстань від Костянтинополя до Курахового становить близько 15 кілометрів", – розповів Попович.

Як зазначив експерт, якщо окупанти захоплять Курахове і змусять українських військових відійти звідти, тоді ворог перекидатиме підкріплення, і може розпочати наступ на Покровськ.

"Покровськ відкладено на той час, якщо ворог виконає завдання щодо Курахового. Прогнозувати, коли це може статися, не буду, але якщо ворог зможе виконати завдання щодо Курахового, тоді почнеться наступ на Покровськ", – висловив думку Попович.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російська армія просунулась у межах Курахового та на південь від міста під час двох ротних механізованих штурмів.

Читайте також: