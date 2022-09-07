"Якщо є чим, в’ї**ть по тій будівлі": окупанти в Маріуполі знову почали шантажувати судилищем над азовцями

Окупанти в Маріуполі знову почали шантажувати судилищем над нашими українськими захисниками, які перебувають у полоні.

Росіяни в окупованому Маріуполі знову почали шантажувати судилищем над українськими полоненими захисниками. Таким чином вони відповідають на успіхи ЗСУ на фронті.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, “прокуратура” так званої “ДНР” заявила про закінчення, так би мовити, “розглядів” та знайшла фейкові докази вигаданих злочинів полку “Азов” у Маріуполі.

Так звана “ДНР” хоче притягнути до відповідальності сімох українських захисників. Місцева самопроголошена влада вважає їх “терористичною організацією”.

“Очікуємо нову хвилю анонсів навколо судилища в Маріуполі. В будівлі філармонії поки активізації підготовки не помічено, однак і клітки не розібрано. Шановне військове командування. Абсолютно неофіційне прохання, що підтримує більшість маріупольців. Якщо є чим, в’ї**ть по тій будівлі. Це не БК та не аеродром, але воно того варте. Якщо треба, нафандрейзимо на необхідну кількість ракет”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що ЗСУ в районі Голої Пристані знищили баржу з окупантами та ворожою технікою.

Читайте також: