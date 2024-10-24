"Якщо є знімки, значить вони щось відображають": Путін вперше прокоментував вступ КНДР у війну

Кремлівський правитель, коментуючи світлини, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у Росії, сказав, що знімки – "річ серйозна".

Кремлівський диктатор Путін не спростував інформацію про перебування солдатів Північної Кореї на території Російської Федерації.

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС Путіна попросили прокоментувати світлини, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у Росії, а також запитали, чи не призведе це до ескалації. Кремлівський правитель у відповідь сказав, що знімки "річ серйозна".

"Якщо є знімки, значить вони щось відображають", – зазначив він.

Також очільник Кремля нагадав, що сьогодні, 24 жовтня, Державна дума РФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, 4 стаття якого свідчить, що в разі війни вони зобов'язані надавати один одному військову допомогу "всіма наявними в розпорядженні засобами".

"Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але що і як ми будемо робити, це вже наша справа в рамках цієї статті", – додав Путін.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже прибули на фронт. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області РФ.

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